Noche de emociones fuertes para Nicolás Otamendi que se estrenó como titular y capitán de River, el club del cual es hincha, a sólo seis días de haber disputado la final de la Copa del Mundo.

La vuelta al fútbol argentino tras años en Europa para el defensor fue dura e inolvidable ya que Barracas Central se quedó con la primera victoria en la historia jugando en el Monumental.

Recién arribado a Núñez, Eduardo "Chacho" Coudet le confió la capitanía al futbolista formado por Vélez y desde esa función no le escapó a la responsabilidad del momento Millonario.

“Ya soy parte de este grupo. Somos responsables del mal momento y tenemos que mejorar mucho. Estamos en el mejor club de la Argentina y hay que trabajar”, respondió a minutos del pitazo final del Nazareno Araza.

River venía de quedar eliminado en 16avos de final de la Copa Argentina, la llegada del propio Otamendi y de Ángel Correa parecía cambiar el humor por Núñez, pero quedó claro que el problema es colectivo y desde hace un buen tiempo.

“Faltó paciencia en el último tercio, pero vengo a River con la ilusión y la mentalidad de ganar títulos con el club”, confió el futbolista.

Sobre la Selección

Luego de haber confirmado su alejamiento definitivo de la Selección Argentina, el campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en el 2026 tuvo palabras de agradecimiento al público. “Es un sabor amargo porque no se consiguió el objetivo que era salir campeón. La Selección generó ilusión y eso nosotros lo sabíamos”, dijo el ex Benfica.