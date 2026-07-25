Boca pone primera en el Torneo Clausura 2026 con una ausencia importante y una sorpresa que despertó la curiosidad de todos. El Xeneize visitará este domingo a Deportivo Riestra desde las 19.30 en el Bajo Flores y lo hará sin su capitán y máxima referencia, Leandro Paredes, quien será preservado luego de su regreso del Mundial 2026 y pensando en el próximo compromiso internacional.

La principal novedad en la lista de concentrados entregada por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena fue justamente la ausencia del mediocampista campeón del mundo. Paredes había sumado minutos ante O'Higgins apenas horas después de haber arribado del Mundial y, pese a haber expresado su intención de estar disponible, el cuerpo técnico decidió darle descanso.

“Le había dicho al Vasco que estaba a disposición, ahora me obligó a tomarme dos días. Seguramente los acepte”, había contado el propio futbolista luego del encuentro ante el conjunto chileno.

Su lugar en la convocatoria será ocupado por un juvenil que ya venía dando que hablar puertas adentro del club. Se trata de Facundo Herrera, defensor central de la Reserva, quien tendrá su primera gran oportunidad de acercarse al plantel profesional.

Pero más allá de sus condiciones futbolísticas, Herrera tiene una particularidad que lo hizo conocido entre los hinchas de Boca: su apodo es “Jagger”, debido a su gran parecido físico con Mick Jagger, histórico cantante y líder de la banda británica The Rolling Stones.

El juvenil categoría 2006 ya había sido protagonista en redes sociales por esa similitud e incluso el propio club aprovechó la coincidencia en una publicación donde Herrera reaccionó a los comentarios de los hinchas mientras sonaba música de la reconocida banda inglesa.

Con 20 años recién cumplidos, el defensor renovó su contrato con Boca hasta diciembre de 2028 y se transformó en una de las piezas destacadas de la Reserva. Acumula 65 partidos en la categoría y se destaca por su velocidad, anticipación, juego aéreo y una salida limpia desde el fondo.

Además, Herrera cuenta con un antecedente especial: fue protagonista en la definición del Clausura Proyección 2025, cuando convirtió el penal que le dio el título a Boca frente a Gimnasia.

Aunque todavía no tuvo su debut oficial con la camiseta azul y oro, el juvenil ya había integrado algunas listas de convocados en competencias internacionales. Ahora, ante la ausencia de Paredes, aparece nuevamente en escena y buscará aprovechar una oportunidad que puede marcar un antes y un después en su carrera.

Boca llegará al Bajo Flores con varias bajas, ya que tampoco estarán Leandro Lozano, Tomás Belmonte, Adam Bareiro, Milton Giménez y Carlos Palacios, todos por diferentes problemas físicos. Sin embargo, la aparición de “Jagger” Herrera le puso una cuota inesperada de color a la previa del debut Xeneize en el Clausura.