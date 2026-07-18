La Selección Argentina afrontó las horas previas a la final del Mundial con un encuentro reservado alrededor de la parrilla. Antes de enfrentar a España en Nueva Jersey, los jugadores compartieron su último asado grupal y dejaron por un momento en segundo plano la presión del partido que definirá al campeón.

Claudio Tapia fue quien permitió conocer parte de esa reunión al publicar un video en sus redes sociales. El presidente de la AFA registró al plantel y a sus acompañantes mientras participaban de una costumbre que se mantiene antes de los compromisos más importantes, con la expectativa por la definición como telón de fondo.

Dibu Martínez tuvo un papel activo durante la comida y apareció cortando la carne. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez se acercaron a la parrilla para observar la preparación y controlar el punto de cocción, mientras Giuliano Simeone aprovechó el momento para probar uno de los cortes. Tapia también colaboró con las tareas frente al fuego.

Las imágenes expusieron un clima diferente al que rodea habitualmente a una final mundialista. Sin entrenamientos, indicaciones tácticas ni declaraciones sobre el rival, la grabación mostró a los integrantes del grupo relajados y concentrados en una actividad cotidiana. La escena ofreció una pequeña ventana a la convivencia interna durante la preparación para el duelo decisivo.

Como acompañamiento musical, el dirigente eligió “Tierra de Campeones”, la canción de La T y la M. El tema reforzó el sentido del video y conectó el ritual con la ilusión de volver a celebrar un título, aunque dentro del encuentro predominó una atmósfera tranquila antes de la exigencia que representará España.

El asado ocupa un lugar particular entre las costumbres que sostienen jugadores, cuerpo técnico y dirigentes durante las competencias. Además de funcionar como cábala, se convirtió en un espacio compartido en el que todos pueden reunirse fuera de las obligaciones deportivas. La parrilla, en ese contexto, representa una tradición argentina que el plantel conserva incluso mientras se encuentra lejos del país.

La comida en Nueva Jersey marcó una de las últimas escenas colectivas antes de que la Selección Argentina se enfoque por completo en la final. Entre carne, música y un momento de distensión, el equipo cumplió nuevamente con su ritual y fortaleció la unión del grupo antes de salir a buscar el título mundial frente a España.