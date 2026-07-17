La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las postales más impactantes del torneo. En pleno festejo sobre el campo de juego, varios futbolistas levantaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una imagen que rápidamente se viralizó y despertó repercusiones dentro y fuera del país por el fuerte simbolismo del momento.

El contexto hizo que la escena adquiriera todavía más relevancia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni acababa de eliminar a Inglaterra, rival histórico tanto desde lo deportivo como por el conflicto diplomático que mantiene con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. Horas después del encuentro, comenzó a conocerse cómo había llegado esa bandera al césped.

Uno de los primeros en hablar fue Gonzalo Montiel, quien explicó que el plantel no había llevado ese emblema al estadio. "Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento", expresó el defensor, aclarando que la bandera apareció durante la celebración y fue tomada espontáneamente por los jugadores.

El lateral también destacó la clasificación a la definición del Mundial. "Es algo increíble. Uno siempre sueña con jugar estos partidos. Ganar y llegar a la final es algo único", aseguró. Además, resaltó el momento del grupo al señalar: "Este equipo siempre viene demostrando cosas buenas. Estoy contento con el grupo". Sobre el duelo ante Inglaterra agregó: "Fue muy picante. En el banco se sufre un poco más, pero por suerte pudimos ganar".

La incógnita sobre el origen de la bandera fue creciendo hasta que Nelson Castro aportó un dato revelador durante la transmisión. El periodista explicó que ese tipo de banderas no estaba permitido dentro del estadio, por lo que sorprendía que hubiera llegado al campo de juego. "No se sabía cómo había llegado la bandera ahí. La tiró alguien al campo de juego y se la dieron", comentó.

Más tarde, Leandro Paredes también fue consultado por el episodio durante una entrevista con Sofía Martínez. El mediocampista dejó una frase que rápidamente se volvió viral: "Y siempre serán argentinas...", en alusión a las Islas Malvinas, reafirmando el sentimiento que transmitió la imagen compartida por todo el plantel.

La bandera que encendió a los jugadores

Quien también se refirió al tema fue Lautaro Martínez, autor de uno de los goles ante Inglaterra. "Obviamente que es una cosa que pasó hace muchísimos años, tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros no era un partido más, era un partido especial, tratamos de jugarlo de esa manera", manifestó el delantero, remarcando el valor emocional que tuvo ese cruce para los futbolistas argentinos. En tanto, Lisandro Martínez cerró la jornada con una reflexión que sintetizó el sentir del grupo: "No podíamos fallarle al pueblo argentino".

Ahora, la historia sumó un nuevo capítulo con la filtración del audio del hincha que habría sido el responsable de pintar y hacer llegar la bandera hasta los jugadores. Ese registro comenzó a circular en redes sociales y terminó de reconstruir el recorrido de uno de los símbolos más recordados de la clasificación de la Selección argentina, una imagen que ya quedó marcada entre los grandes momentos del Mundial 2026.