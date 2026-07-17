María Becerra quedó a un paso de convertirse en una de las protagonistas de la final del Mundial 2026, incluso antes de que comience el partido entre la Selección Argentina y España. La artista sería la favorita para interpretar el Himno Nacional, aunque su participación todavía depende del resultado de las negociaciones.

El dato salió a la luz en Sálvese quien Pueda, donde Pía Shaw sorprendió a sus compañeros al revelar quién encabeza la lista de candidatas. “El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es... María Becerra”, afirmó la periodista en el programa conducido por Yanina Latorre. Por el momento, no hubo un anuncio oficial por parte de la organización.

La posibilidad le daría a la cantante una responsabilidad diferente a cualquiera de sus presentaciones anteriores. Su actuación estaría ubicada inmediatamente antes del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, frente a un estadio colmado y una audiencia internacional pendiente de la Selección Argentina. Ese escenario explica la relevancia de una elección que excede lo estrictamente musical.

Pese a que la Nena de Argentina habría tomado la delantera, hay otras figuras importantes contempladas para la ceremonia. Lali Espósito, Tini Stoessel y Soledad Pastorutti completan la nómina difundida en el ciclo televisivo. La decisión, entonces, permanece abierta y podría modificarse hasta que se cierre el acuerdo con la artista seleccionada.

En paralelo, los hinchas impulsaron una candidatura propia después del triunfo argentino sobre Inglaterra en las semifinales. Muchos pidieron en las redes sociales que Lali vuelva a ocupar ese lugar, tal como ocurrió en Qatar 2022, cuando entonó las estrofas del Himno Nacional antes de la definición que el equipo de Lionel Scaloni disputó contra Francia.

Una publicación de la fiesta Polenta convirtió ese deseo en una campaña virtual. Junto con una fotografía de Lali, la cuenta escribió “Calentá que entrás” y recibió miles de reacciones. La intérprete se encontró con el pedido y contestó “Lpm”, una respuesta breve que despertó ilusión entre quienes quieren verla nuevamente en la previa de una final mundialista.

La expectativa ahora estará puesta en la confirmación de quién representará al país durante uno de los pasajes más emotivos del domingo 19 de julio. María Becerra corre con ventaja y podría aportar su voz a una ceremonia histórica, mientras las alternativas y el reclamo popular por Lali sostienen el suspenso hasta el anuncio definitivo.