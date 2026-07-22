El regreso de Lionel Messi a Rosario tuvo como momento central el reencuentro con Jorge Messi después de varias semanas separados. Su padre no había podido viajar a Estados Unidos para acompañarlo durante el Mundial 2026 debido a problemas de salud, por lo que el abrazo familiar adquirió un significado especial tras la derrota de la Selección Argentina en la final.

Jorge Messi siguió todo el recorrido del equipo desde Argentina junto a Celia Cuccittini. A diferencia de otras competencias internacionales, en las que permaneció cerca de su hijo, esta vez debió observar los partidos a la distancia. La situación generó preocupación y convirtió el retorno del capitán en una ocasión muy esperada dentro del círculo íntimo.

La distancia terminó durante la madrugada, cuando Lionel Messi aterrizó en suelo rosarino acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos. El encuentro con Jorge Messi marcó el cierre de varias semanas atravesadas por la tensión deportiva, la incertidumbre vinculada con su salud y la imposibilidad de compartir personalmente cada instancia de la Copa del Mundo.

Según informó el periodista Pablo Gravellone, el vuelo llegó cerca de las 6.30 después de realizar una breve escala en Miami. Lionel Messi completó de esa manera el largo regreso desde Estados Unidos, donde la Selección Argentina perdió ante España y quedó a un paso de conquistar nuevamente el título más importante del fútbol.

Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro también formaron parte del retorno familiar. Una vez concretado el aterrizaje, todos se trasladaron hacia la residencia que poseen en Funes, elegida habitualmente para descansar durante las visitas al país. Allí, lejos de las exigencias del torneo, comenzó una etapa dedicada a recuperar energías y compartir tiempo con sus seres queridos.

La llegada despertó expectativa entre los hinchas, que se acercaron al aeropuerto desde muy temprano con la esperanza de observar al capitán y transmitirle su apoyo. El subcampeonato no redujo el cariño hacia el equipo, especialmente después de que el rosarino agradeciera públicamente el acompañamiento y expresara su orgullo por disputar otra final mundialista consecutiva.

Para Lionel Messi, el viaje no significó únicamente el comienzo de sus vacaciones después de una competencia extenuante. También le permitió reencontrarse con Jorge Messi tras una ausencia excepcional en su carrera con la Selección Argentina. El abrazo entre padre e hijo quedó reservado para la intimidad, pero representó el costado más emotivo de su regreso a Rosario.