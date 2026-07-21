La posibilidad de una Finalissima entre la Selección Argentina y España volvió a instalarse en la agenda. El embajador español en el país, Joaquín María de Arístegui Laborde, aseguró que le gustaría ver ese duelo como marco para la despedida internacional de Lionel Messi.

"¿Por qué no hacer una gran despedida a (Lionel) Messi con ese partido?", expresó el diplomático en una entrevista con Radio Mitre, que celebró la consagración de la selección española en el Mundial 2026 y remarcó que el título fue consecuencia de un equipo "muy serio" y "muy ordenado". Además, contó que acompañó los festejos tras el regreso del plantel desde Estados Unidos y describió una recepción multitudinaria con "centenares de miles de personas".

Para el embajador, la definición del Mundial tuvo un fuerte valor simbólico, ya que enfrentó a los campeones de Europa con los vigentes dueños de la Copa América (y hasta entonces vigente campeón del mundo). En ese contexto, sostuvo que el fútbol quedó en deuda con una nueva definición entre ambos seleccionados y manifestó su deseo de que ese choque pueda concretarse en el futuro.

¿Jugará Messi otra vez frente a España?

También dejó una reflexión sobre la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid. Hincha del conjunto catalán desde chico, atribuyó algunos comentarios de simpatizantes madridistas durante el torneo a las "heridas abiertas" que, según consideró, dejaron los años de dominio del equipo encabezado por Messi junto con Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol, Gerard Piqué y Xavi.

En relación con el presente del nuevo campeón mundial, destacó el funcionamiento colectivo por encima de las individualidades. Si bien reconoció la importancia de Lamine Yamal y Rodri, eligió al defensor Pau Cubarsí como la gran figura del certamen y aseguró que, con apenas 19 años, fue el mejor zaguero del Mundial. Además, explicó que la fuerte presencia de jugadores surgidos del Barcelona responde a la similitud entre la idea futbolística del club y la de la Selección.

La Finalissimoa no pudo disputarse. El encuentro, que inicialmente estaba previsto para marzo de 2026 en Doha, fue suspendido por las complicaciones derivadas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, situación que obligó a modificar los planes previstos para el evento.

Las alternativas para trasladar el partido a Madrid, Buenos Aires o Roma (entre otras posibles sedes) tampoco prosperaron. La AFA, la Conmebol y la UEFA no consiguieron acordar una ciudad neutral ni una fecha compatible con el calendario internacional. Más tarde, el organismo europeo descartó la posibilidad del 31 de marzo y el proyecto quedó definitivamente cancelado.

Sobre el cierre, Arístegui confesó que vivió todo el Mundial con un sentimiento compartido. Contó que siguió el torneo con las camisetas de España y Argentina, a la que definió como su "segundo equipo", aunque reconoció que en la final dejó de lado esa simpatía porque "ya no había prisioneros y uno tenía que hinchar por su equipo".