La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 continúa despertando repercusiones entre distintas figuras vinculadas al fútbol. En esta oportunidad fue Claudia Villafañe quien compartió sus sensaciones sobre el desenlace del torneo y, especialmente, sobre el momento en el que Lionel Messi rompió en llanto tras el pitazo final.

Durante su participación en La Cocina Rebelde, el programa conducido por Jimena Monteverde en eltrece, Claudia Villafañe comparó lo ocurrido con un recuerdo que todavía permanece intacto para ella: la final del Mundial de 1990. “Yo esa sensación la viví también en el 90. Es muy duro porque no te lo esperás. Uno confía”, expresó al recordar aquella definición que tuvo como protagonista a Diego Armando Maradona.

En ese contexto, también repasó parte del recorrido de la Selección Argentina en Italia 1990 y rememoró las dificultades que atravesó el equipo durante el campeonato. “Nos bombardeó los travesaños, los palos, todo, y entró el gol de Caniggia y clasificamos nosotros”, comentó, aludiendo al camino que terminó llevando al conjunto nacional hasta la final de aquel certamen.

Claudia Villafañe y un recuerdo doloroso

Uno de los momentos que más la movilizó fue observar la reacción de Lionel Messi después de perder el partido decisivo. Para Claudia Villafañe, el capitán necesitaba liberar la enorme carga emocional que acumuló durante toda la competencia. “Ver el llanto de Leo fue terrible, pero sentí que estaba bien que se desahogue, que pueda largar toda esa presión y distintas sensaciones: alegría, tristeza, muchas cosas que se deben pasar por la cabeza con la edad que tiene, si sigue, si no…”, reflexionó.

Las imágenes del rosarino emocionado recorrieron el mundo y generaron una ola de mensajes de apoyo en las redes sociales. En ese sentido, las palabras de Claudia Villafañe coincidieron con el sentimiento de muchos hinchas que destacaron el compromiso y el esfuerzo de Lionel Messi, incluso en un desenlace que terminó siendo adverso para la Selección Argentina.

Claudia Villafañe y un recuerdo doloroso

La exesposa de Diego Armando Maradona también aseguró que, desde su punto de vista, el duelo más importante del campeonato había sido la semifinal frente a Inglaterra, un encuentro que tuvo un significado especial para los argentinos. “Para mí, el Mundial estaba terminándose con Inglaterra. Para nosotros fue como la final. La gente salió a la calle a festejarlo como si hubiera sido la final. No se le puede pedir más nada. Lo dieron todo, dejaron todo en la cancha”, sostuvo.

Finalmente, Claudia Villafañe destacó la enorme responsabilidad que implica defender la camiseta de la Selección Argentina y convivir con la expectativa de millones de personas. “Debe ser muchísima presión tener como público al argentino”, concluyó, dejando una reflexión sobre la exigencia permanente que enfrentan Lionel Messi y sus compañeros cada vez que representan al país.