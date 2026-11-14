Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas con sus elecciones de moda. Esta vez, la esposa de Lionel Messi viajó a Perú, donde participó de una experiencia exclusiva organizada por Tiffany & Co., la reconocida firma de joyería de lujo de la que es embajadora. Desde los paisajes de Cusco, compartió distintas postales de su estadía y dejó ver un estilismo que rápidamente despertó interés entre sus seguidores.

Para recorrer la región, la rosarina eligió una combinación que reunió elegancia y comodidad, con prendas que forman parte de cualquier guardarropa atemporal. El elemento principal fue un trench largo en tono camel, de inspiración clásica y con una silueta relajada. Debajo llevó una remera blanca ajustada y un jean azul de corte recto, dos básicos que equilibraron la presencia del abrigo y le dieron un aire urbano a la propuesta.

Los complementos fueron los encargados de elevar el conjunto. Antonela Roccuzzo sumó unas botas negras de cuero en punta y una cartera Chanel 25 de gamuza marrón chocolate, cuyo valor ronda los 7.000 dólares. También incorporó un sombrero beige de ala ancha, con una guarda geométrica en la cinta, un detalle que conectó su vestuario con la estética tradicional de los paisajes andinos que visitó durante su estadía.

El Lookazo de Antonela Roccuzzo en Perú

La joyería tampoco pasó inadvertida. Fiel a su vínculo profesional con la prestigiosa casa francesa, la empresaria completó el estilismo con un brazalete de eslabones de oro de 18 quilates de Tiffany & Co. En cuanto al maquillaje, apostó por una terminación luminosa, delineado, máscara de pestañas y gloss. Llevó el cabello suelto, con ondas naturales, para acompañar una propuesta que no necesitó demasiados elementos para destacarse.

El viaje también le permitió mostrar una faceta más turística. Entre las imágenes que publicó en Instagram aparecieron las montañas de Cusco, llamas adornadas con pompones de colores y diferentes rincones característicos de la región. Además, visitó la zona arqueológica de Moray, conocida por sus particulares terrazas circulares, y las Salineras de Maras, uno de los atractivos más reconocidos del Valle Sagrado de los Incas.

Otro de los momentos que compartió fue un picnic andino al aire libre, ambientado con alfombras coloridas, estructuras tradicionales y las montañas como escenario. La experiencia combinó gastronomía, cultura y paisajes, en una agenda especialmente preparada para la visita de la embajadora de la firma internacional.

El Lookazo de Antonela Roccuzzo en Perú

A diferencia de otras escapadas familiares, Antonela Roccuzzo realizó esta travesía sin Lionel Messi, quien permaneció en Estados Unidos por sus compromisos profesionales con el Inter Miami. La distancia no impidió que el futbolista apareciera indirectamente en la conversación de sus seguidores, acostumbrados a verlos compartir viajes y acontecimientos importantes.

Con casi 42 millones de seguidores en Instagram, la empresaria volvió a demostrar que sus elecciones de vestuario generan repercusión más allá de las fronteras. Su paso por Perú dejó una combinación de moda, lujo y referencias culturales, con un look que tomó prendas tradicionales del guardarropa y las transformó en una propuesta sofisticada, funcional y perfectamente adaptada al destino.