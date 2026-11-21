El apellido Ginóbili vuelve a despertar ilusión entre los fanáticos del básquet. Esta vez, los protagonistas son Dante y Nicola, los hijos mellizos de Manu Ginóbili, quienes comenzaron a llamar la atención por sus actuaciones en el campeonato colegial de Estados Unidos. Un compilado con algunas de sus mejores jugadas se viralizó en las redes sociales y generó una catarata de comentarios por el parecido con su padre, una de las máximas leyendas del deporte argentino.

Los jóvenes tienen 16 años y forman parte de los Barons, el equipo de básquetbol del colegio Saint Mary's Hall, una institución privada ubicada en San Antonio, Texas. Allí desarrollan su actividad deportiva mientras avanzan en su formación académica. Las imágenes que circularon en las últimas horas permitieron conocer un poco más sobre el presente de ambos y mostraron que tienen condiciones para destacarse dentro de la cancha.

La publicación original fue realizada por Spurs Nation SA, una cuenta de X dedicada a compartir contenido relacionado con los San Antonio Spurs. El video recopiló diferentes acciones de los mellizos durante sus partidos, con anotaciones, movimientos ofensivos y una llamativa intensidad defensiva. Junto al material, los fanáticos escribieron: “Los gemelos de Manu, Nico y Dante Ginóbili, ahora están jugando básquetbol de secundaria… ¿Te sientes viejo ya?“.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la manera en que los dos jóvenes se desempeñan en el juego. Su velocidad, coordinación y capacidad para recuperar pelotas quedaron reflejadas en distintos fragmentos. También aparecieron lanzamientos y conversiones que despertaron inevitablemente las comparaciones con Manu Ginóbili, quien dejó una huella imborrable en la NBA y en la selección argentina.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Entre los mensajes que recibió la publicación aparecieron comentarios como “Espero que tengan el pasaporte argentino” y “Eso es ADN Ginóbili”. Otros usuarios destacaron una jugada en particular al señalar: “Ver a los hijos hacer el euro-step, la marca que dejó su padre en la NBA”. Incluso hubo quienes resumieron el parecido con una frase contundente: “Juegan como el padre, son iguales”.

Más allá del impacto que generó el video, las estadísticas también permiten dimensionar el crecimiento de los hijos de Manu Ginóbili. De acuerdo con los registros difundidos por el sitio especializado Spurs in Focus, Nicola promedia 7,5 puntos por partido y consiguió ubicarse entre los mejores jugadores de diferentes rankings de la conferencia Southwest Prep y de la competencia escolar texana.

Así juegan los hijos de Manu Ginobili

En el caso de Dante, sus números también muestran una evolución interesante. El joven registra un promedio de 5,6 puntos por encuentro con los Barons. Además, aparece entre los diez mejores de Texas Southwest Prep, dentro del Top 15 de la conferencia y en el puesto 37 de la División TAPPS 5A. Ambos participan de la competencia organizada por la Texas Association of Private & Parochial Schools.

Por ahora, los mellizos construyen su propio camino deportivo lejos de las enormes exigencias que implica llevar el apellido de una figura como Manu Ginóbili. Sin embargo, sus actuaciones ya despertaron la curiosidad de los seguidores argentinos y de los hinchas de los Spurs, que encontraron en estas imágenes un motivo para ilusionarse con la continuidad de una historia familiar ligada al básquet.