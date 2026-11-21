La expectativa crece de cara a la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. En medio de la ilusión de los hinchas por conseguir una nueva conquista internacional, una consulta a la inteligencia artificial arrojó un pronóstico que rápidamente despertó curiosidad: anticipó un triunfo del conjunto argentino por 2-1 y hasta identificó a los futbolistas que convertirían los goles.

De acuerdo con la predicción, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzaría mejor el encuentro y encontraría la ventaja durante la primera mitad. El encargado de romper el cero sería Miguel Merentiel, quien tendría la responsabilidad de poner en ventaja al Xeneize y alimentar la ilusión de sus simpatizantes en una definición que promete emociones de principio a fin.

Sin embargo, el panorama no sería tan sencillo para Boca. La inteligencia artificial proyectó que el conjunto brasileño lograría reaccionar y encontraría la igualdad a través de Hulk, quién ya no juega en Atlético Mineiro. Por lo que el error del Astrólogo hace que no sepamos quién puede llegar a ser el autor del gol del equipo brasilero.

¿Quiénes serán los goleadores de la noche?

La definición, según este escenario, llegaría de la mano de Leandro Paredes. El mediocampista sería el autor del segundo tanto de Boca mediante un potente remate desde afuera del área. Así, el futbolista tendría un papel decisivo en la consagración imaginada por la IA, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Pero el pronóstico tecnológico no fue el único que alimentó las expectativas de los hinchas. Federico Pertusati, conocido en las redes sociales como AstroMutable, también realizó una predicción favorable al conjunto de la Ribera, aunque desde una perspectiva completamente diferente: la astrología.

En diálogo con Noticias Argentinas, el especialista fue contundente sobre sus expectativas: “Mi pronóstico es que Boca va a salir campeón frente a Atlético Mineiro. Además, creo que tiene posibilidades muy concretas de ganar dos de los tres títulos que le quedan este año, sin contar un eventual Trofeo de Campeones”.

¿Quiénes serán los goleadores de la noche?

Para explicar su postura, Pertusati mencionó distintos antecedentes deportivos, entre ellos la posición de Boca en la Tabla Anual, el resultado del Superclásico, la clasificación a la final de la Copa Argentina después de superar a Banfield y la eliminación de Vasco da Gama. También comparó las cartas natales de ambos entrenadores.

Aunque reconoció el buen presente de Eduardo Domínguez al frente de Atlético Mineiro, consideró que los indicadores astrológicos de Arruabarrena serían más favorables. Por ahora, tanto la inteligencia artificial como la astrología coinciden en un desenlace alentador para Boca. De todas maneras, se trata de predicciones y será el partido el que determine quién levanta la Copa Sudamericana.