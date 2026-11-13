Zapatillas de Manu Ginóbili se subastan por más de 9 mil dólares

Un par de zapatillas utilizadas por el argentino Manu Ginóbili en la temporada 2006, cuando cumplía su cuarta temporada con San Antonio Spurs en la NBA, se remató en los últimos días a poco más de 9 mil dólares.

Según informó el portal Spurs in Focus, la casa de subastas Goldin Auction puso a disposición un par de zapatillas Nike Air Uptempo Pro usadas por el bahiense y la puja ganadora fue de la friolera de 7.700 dólares. Si a esto le sumamos la comisión del comprador (el 22 % del precio final de la puja), con una comisión mínima de 19 dólares, el total ascendió a 9.394 dólares.

Lo que hizo que estas zapatillas fueran especiales y de alto precio fue que se trató de un modelo exclusivo de Nike diseñado para Manu. Llevan las iniciales "MG" (su logotipo distintivo) bordadas en las lengüetas y el número 20 en los talones.

Según Goldin, las zapatillas fueron identificadas mediante fotografías en dos partidos de la temporada 2005-06 de la NBA en la que Ginóbili las usó contra Los Angeles Clippers el 28 de marzo de 2006, anotando 8 puntos y logrando 9 asistencias y 3 recuperos. Además, volvió a usarlas en la victoria de los Spurs por 96-85 contra Los Angeles Lakers el 30 de marzo de 2006.

Goldin también ha subastado otros objetos de colección muy codiciados de los Spurs que se vendieron a precios muy elevados. Por ejemplo, la camiseta que Victor Wembanyama usó en un partido de su temporada debut en el equipo Rising Stars de 2024, se vendió por 244.000 dólares.