La alegría por el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 cruzó el Atlántico y llegó hasta el paddock de la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto apareció en Spa-Francorchamps con la camiseta azul del equipo nacional, mate en mano y una sonrisa que resumía el festejo por la victoria ante Inglaterra.

La escena tuvo todos los condimentos argentinos: indumentaria mundialista, mochila al hombro y un gesto de felicidad difícil de disimular. Colapinto eligió la camiseta que el equipo de Lionel Scaloni había usado en el triunfo frente a los ingleses, como una manera de estirar la celebración lejos de Estados Unidos.

El cruce entre fútbol y automovilismo no tardó en circular entre los fanáticos. La Fórmula 1 compartió imágenes del ingreso del piloto argentino al paddock y celebró su aparición con un mensaje que conectó de inmediato con el clima mundialista: "¡Ahí viene Franco!". La publicación sumó guiños a la Argentina y rápidamente se llenó de comentarios de hinchas.

Alpine también aprovechó la mañana para mostrarlo en modo Selección. La escudería publicó un video en el que Colapinto besa el escudo de la camiseta argentina, un gesto que reforzó la emoción por el triunfo ante Inglaterra. Junto a esas imágenes, el equipo escribió: "Franco es el tipo más feliz del paddock hoy".

El momento más divertido llegó cuando una integrante del equipo de redes de Alpine lo recibió con una cámara y le preguntó: “¿Cómo estás?”. Colapinto respondió con naturalidad: “Todo bien, ¿ustedes?”. Pero al notar el acento inglés de su interlocutora, aprovechó el contexto mundialista y remató con picardía: “Un minuto de silencio...”.

La cargada, en clara alusión a la eliminación de Inglaterra, convirtió su llegada al GP de Bélgica en uno de los momentos más comentados del día. Antes de enfocarse en la pista, Franco Colapinto dejó una imagen cargada de identidad argentina: la alegría por la Selección Argentina cruzó de la cancha a la Fórmula 1 y encontró en él a uno de los hinchas más eufóricos del paddock.