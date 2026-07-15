La temporada 2026 de Fórmula 1 genera expectativas en Alpine, que apuesta a un nuevo desarrollo del monoplaza y a la adaptación a las nuevas normativas. En ese marco, Steve Nielsen, director general del equipo, se refirió al progreso de Franco Colapinto, resaltando que el piloto argentino requiere tiempo para alcanzar todo su potencial.

A pesar de que 2025 no fue un año positivo en cuanto a resultados para Alpine, la escudería renovó su confianza en Colapinto, de 22 años, y le otorgará la oportunidad de competir en una temporada completa desde el inicio, con un programa integral de pruebas en la pretemporada. Nielsen afirmó: “Franco necesita tiempo para que ese talento que tiene madure y rinda para sumar puntos”.

El director valoró el desempeño del joven piloto durante la temporada pasada y explicó sus expectativas para 2026: “Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes pasar por momentos buenos y difíciles; él está en esa trayectoria”.

Al concluir 2025 en la última posición del campeonato de constructores con apenas 22 puntos, Alpine no logró que Colapinto sumara unidades, aunque Nielsen destacó que en varias carreras el argentino estuvo a la altura de su compañero Pierre Gasly, incluso superándolo en algunas ocasiones. “Hubo carreras a principios de año en las que estuvo a la altura de Pierre, y en un par de ocasiones incluso llegó a ser más rápido. Está en ese camino, y le brindaremos todo el apoyo necesario para que sea lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o casi”.

Perspectivas para Alpine y Franco Colapinto en 2026

El directivo remarcó la importancia de contar con dos pilotos que aporten puntos para el equipo: “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos puntuando en el campeonato. Necesitamos estabilidad en el segundo coche y darle tiempo a ese talento para que madure y nos aporte puntos. Se necesitan dos pilotos”.

El desempeño complicado de Alpine en la recta final de 2025 se debió a que el equipo detuvo el desarrollo del A525 para enfocarse en la normativa 2026, mientras sus rivales continuaron mejorando sus coches. Esto limitó las chances de Gasly y Colapinto de entrar en zona de puntos, logrando sumar solo en una de las últimas 11 carreras, en Brasil, con el piloto francés.

Franco Colapinto tendrá en Alpine su primera temporada completa en F1

De cara a la próxima pretemporada, que arrancará entre el 11 y 13 de febrero, Nielsen destacó que ambos pilotos merecían un mejor auto: “Creo que ambos pilotos eran mejores que el auto que les dimos. En las pocas ocasiones en las que el auto fue lo suficientemente bueno como para pelear por los puntos, pudimos acceder a la zona (en Brasil)”.

Finalmente, el director de Alpine confió en que el nuevo monoplaza será superior y que los pilotos podrán acompañar ese avance: “Cuando el auto es bueno, ambos pilotos son más que capaces de entregar lo que el auto permite. El desarrollo de nuestro monoplaza es muy superador y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”.