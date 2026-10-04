Carles Puyol lleva más de una década retirado del fútbol profesional, pero sus días siguen comenzando temprano y con una rutina definida. La gran diferencia es que ahora el centro está puesto en su familia. “Me levanto con mis hijas, intento disfrutar al máximo. Todavía son muy pequeñas, tienen 10 y 12 años. Creo que la figura del padre y de la madre es importante, poder estar con ellas”, contó.

Instalado en La Massana desde 2022, el exdefensor encontró en las montañas de Andorra el escenario para esta nueva etapa. “Llevo a mis hijas al colegio. Una vez están en el colegio, es tiempo para mí. Luego hago deporte, salgo con mis perros a la montaña y después ya tengo alguna reunión de trabajo”, detalló sobre las primeras horas de sus jornadas.

Por la tarde, la dinámica vuelve a girar alrededor de Manuela y María. “Comer y por la tarde las voy a buscar al colegio. Tienen extraescolares o estamos en casa con ellas. Es una vida muy tranquila, muy familiar, y es lo que me gusta”, explicó Puyol. Esa tranquilidad convive con una agenda que todavía incluye viajes y diferentes proyectos profesionales.

El fútbol tampoco desapareció por completo. “Por suerte, después de retirarme, sigo teniendo una vida muy activa. Viajo por todo el mundo, doy conferencias. Y me puedo sacar el gusanillo de jugar al fútbol con los partidos de Barça Legends. También tengo algunos negocios y colaboro con marcas”, señaló. Su conexión con el Barcelona, además, permanece intacta: “El fútbol es mi pasión. He tenido mucha suerte en el Barcelona porque durante casi 20 años pude hacer lo que más me gusta, en el equipo de mi vida”. Y agregó: “Ahora me toca apoyar al club desde el otro lado, desde casa. Intento no perderme ningún partido”.

El cuidado físico continúa siendo otra constante en la vida de Carles Puyol. “Sigo haciendo deporte, tengo una alimentación equilibrada y mantengo la suplementación”, aseguró. El objetivo ya no es rendir durante 90 minutos, sino acompañar su ritmo cotidiano: “Tengo una vida muy activa, con trabajo y viajes, y quiero estar con buena salud para poder hacerlo todo. Y, sobre todo, las que más energía requieren son mis hijas. Poder estar con ellas es fundamental”.

Esa búsqueda también incluye descanso y manejo del estrés. “Si quieres ser longevo, vivir muchos años, pero estando joven, con energía y con fuerza, cuidar todas las áreas hace que sea más fácil conseguirlo. Una buena alimentación, una vida activa en cuanto a deporte, un buen descanso y gestionar bien el estrés te van a ayudar a tener una buena calidad de vida con el paso de los años”, reflexionó.

Carles Puyol también observa un cambio respecto de la salud mental desde sus tiempos como jugador. “Ya no es tan tabú como en los inicios de mi carrera”, reconoció. En su caso, encontró durante años una fórmula particular para afrontar la presión: “Lo que me daba tranquilidad y paz mental era prepararme al máximo, saber que había hecho todo lo posible para tener un buen rendimiento”. Hoy esa disciplina permanece, aunque aplicada a una vida mucho más tranquila, familiar y rodeada de naturaleza.