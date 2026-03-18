La Champions League ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final y el camino al título promete emociones fuertes. Con varios de los equipos candidatos cumpliendo con la lógica y otros dando el golpe, el torneo entra en su fase más caliente con enfrentamientos de jerarquía que se jugarán el 7 de abril, mientras que las revanchas serán el 14, en idéntico horario.

El Barcelona llega en alza tras una exhibición contundente en octavos. Luego de empatar 1-1 en Inglaterra, el conjunto culé aplastó 7-2 al Newcastle en el Camp Nou, en una actuación que confirmó su poder ofensivo. Enfrente tendrá a un viejo conocido: el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que dejó en el camino al Tottenham del Cuti Romero y vuelve a cruzarse con el Barça en un duelo con historia.

Otro de los cruces que se roba todas las miradas es el de PSG ante Liverpool. El conjunto parisino viene de eliminar con autoridad al Chelsea de Enzo Fernández, mostrando credenciales de candidato y buscando repetir la corona. Sin embargo, del otro lado estará el Liverpool de Alexis Mac Allister, que mostró carácter para revertir la serie ante Galatasaray tras caer en la ida y meterse entre los ocho mejores.

Por su parte, el Real Madrid volvió a demostrar su peso en Europa al eliminar nada menos que al Manchester City de Pep Guardiola con una actuación sólida y convincente. Ahora se medirá ante el Bayern Múnich, otro gigante del continente que avanzó sin sobresaltos tras superar al Atalanta, en lo que promete ser una final anticipada.

El último cruce también tiene su historia. El Sporting de Lisboa protagonizó una de las grandes sorpresas al revertir un 0-3 en la ida ante Bodo Glimt con una goleada 5-0 como local. Esa remontada lo depositó en cuartos, donde se enfrentará al Arsenal, otro equipo que llega en crecimiento y con aspiraciones.

Con este panorama, la Champions entra en su recta decisiva con duelos que combinan historia, presente y figuras de primer nivel. Todo está listo para una serie de cruces que prometen espectáculo y que comenzarán a definir quiénes seguirán en carrera por la Orejona.