Se terminó un primer tiempo vibrante en el Parque de los Príncipes. El PSG se va al descanso en ventaja por 2-1 frente al Chelsea en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. Bradley Barcola había abierto el marcador con un golazo al ángulo, luego Malo Gusto empató para el conjunto londinense tras una gran asistencia de Enzo Fernández, pero sobre el cierre de la etapa inicial Ousmane Dembélé apareció tras una contra letal para devolverle la ventaja al conjunto parisino.

El mediocampista argentino es una de las piezas clave del conjunto londinense y el encargado de manejar los tiempos del equipo en el mediocampo. Con su visión de juego y capacidad para distribuir, el campeón del mundo aparece como el motor de un Chelsea que llega con la ilusión de dar el golpe ante uno de los gigantes del continente.

Los Blues accedieron directamente a esta instancia tras una sólida fase de liga en la que finalizaron sextos con 16 puntos, lo que les permitió evitar los playoffs. Sin embargo, el sorteo no fue benevolente y los puso frente a frente con el vigente campeón de Europa en el primer cruce eliminatorio.

Del otro lado estará el PSG, que defiende la corona obtenida la temporada pasada. El equipo dirigido por Luis Enrique tuvo que atravesar el repechaje tras terminar undécimo en la fase regular con 14 unidades, dos menos que el último clasificado directo. En los playoffs debió sufrir ante Mónaco: ganó 3-2 la ida como visitante y luego empató 2-2 en París para sellar su clasificación.

Con la base del equipo que conquistó la Champions en 2025, cuando goleó 5-0 al Inter de Milán en la final, el conjunto parisino buscará hacerse fuerte en casa y dar el primer paso en la serie.

Así, el duelo en la capital francesa promete ser una verdadera batalla futbolística entre dos planteles repletos de talento, con figuras de jerarquía y estilos ofensivos que invitan a pensar en un espectáculo de alto nivel.

Probables formaciones

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola. DT: Luis Enrique.

Chelsea: Jørgensen; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; João Pedro. DT: Liam Rosenior.

Hora: 17:00

Estadio: Parque de los Príncipes, París.