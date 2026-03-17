La Champions League juega los partidos de vuelta de los octavos de final, cuatro cotejos animarán el día martes, tres de ellos con amplia diferencia en la ida, y una serie igualada.

Manchester City vs Real Madrid se lleva las miradas, en Inglaterra se volverán a ver las caras luego de un sólido 3-0 para el elenco español en el Bernabéu, con tres tantos de Valverde. Desde las 17hs, el elenco de Pep Guardiola buscará la remontada y cambiar la imagen dejada hace una semana.

Ambos equipos son escoltas en sus respectivas ligas. El Real está detrás del Barcelona, mientras que el City está 9 puntos por detrás del Arsenal en la Premier League.

En el primer turno de la jornada, la gran sorpresa noruega; Bodo Glimt, buscará cerrar el pase a cuartos y dar otro histórico golpe en la actual edición. En la ida superó como local a Sporting GP por 3-0, ahora en Portugal se medirán desde las 14,45hs.

Enzo marcó en París, pero el Chelsea sufrió una dura derrota en el final

EL Paris Saint Germain sacó una gran diferencia en la ida ante el Chelsea de Enzo Fernández. Sobre el final del cotejo, el elenco de Luis Enrique destrabó un duro cotejo. Ahora, el Londres se define desde las 17hs.

EL vigente campeón abrió el triunfo con goles de Bradley Barcolá y Ousmane Dembélé, Malo Gusto y Enzo Fernández igualaron para los “Blues”, mientras que Vitinha y dos de Khvicha Kvaratskhelia cerraron la goleada.

EL juego más parejo del martes estará en Londres, el líder de la Premier League; Arsenal, recibe desde las 17hs al Bayer Leverkusen . La ida fue 1-1 con goles de Andrich para el elenco alemán, y en el final lo igualó Havertz de penal.

Los Gunners está viviendo una gran temporada, donde lideran con amplio margen la Premier y buscarán repetir lo hecho temporada pasada en la máxima competencia europea.