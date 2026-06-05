La imagen de Federico Valverde volvió a mover el ruido interno que el Real Madrid intentaba dejar atrás. Mientras el futbolista ya se prepara con Uruguay para el Mundial 2026, una marca visible en su cabeza reabrió el recuerdo del fuerte cruce que habría tenido con Aurélien Tchouaméni durante una práctica del equipo español.

El registro apareció de una manera inesperada: a través de un video de su peluquero, quien mostró el nuevo corte del mediocampista uruguayo. En esa publicación, más allá del cambio de look, lo que captó la atención fue la cicatriz que quedó expuesta y que rápidamente empezó a circular entre los fanáticos.

Según trascendió, el episodio con Tchouaméni se habría dado en medio de una etapa complicada dentro del vestuario merengue. Las versiones indican que no fue un simple cruce verbal, sino una discusión que escaló hasta el contacto físico y dejó una consecuencia visible en Federico Valverde.

La pelea habría tenido su momento más fuerte cuando, durante el forcejeo, el uruguayo terminó golpeándose la cabeza contra una mesa. Ese impacto derivó en atención médica inmediata y encendió las alarmas dentro del club, aunque luego la situación fue controlada y el jugador pudo continuar con su recuperación.

Ya con la Selección de Uruguay, Federico Valverde buscó mostrarse sereno y enfocarse en lo que viene. Al hablar de lo ocurrido, destacó el acompañamiento que recibió en Madrid y aseguró: "Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar".

Así quedó Fede Valverde.

Dentro de la concentración uruguaya, el mediocampista intenta cambiar el eje hacia la Copa del Mundo, donde será una pieza importante para Marcelo Bielsa. Sin embargo, la aparición de la cicatriz volvió a instalar preguntas sobre lo que realmente pasó en aquel entrenamiento y sobre el clima que atravesaba el plantel blanco.

La marca en su cabeza terminó funcionando como una prueba visual de un episodio que todavía genera comentarios. Aunque el jugador ya dio vuelta la página en lo deportivo, la imagen dejó otra vez al descubierto una interna que golpeó fuerte en el cierre de temporada del Real Madrid.