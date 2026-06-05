Julián Álvarez tiene en vilo al búnker de la Selección Argentina en Kansas, luego de no poder cumplir algunos estímulos a la par de sus compañeros de cara al Mundial 2026 lo que motivó la realización de un tratamiento especial.

El delantero del Atlético de Madrid arrastra una lesión desde la semifinal de la Champions League ante el Arsenal y jugó la revancha de esa llave infiltrado, agravando los síntomas.

Ya en Estados Unidos junto al campeón del mundo, el 9 arrancó a la par del resto, pero el miércoles no pudo volver al césped del complejo Compass Minerall Center.

Su permanencia en la lista mundialista de Lionel Scaloni no corre riesgo, pero, sin dudas, esta pausa no estaba en los planes de nadie.

El jugador fue sometido a un tratamiento plasma rico en plaquetas y hoy reapareció junto al plantel, aunque ya está descartado para el amistoso del sábado frente a Honduras que está entre signos de interrogación por posibles tormentas eléctricas.

Futuro incierto

Álvarez deberá definir su futuro deportivo post Mundial. Aunque tiene contrato vigente con el Atlético, diferentes rumores lo vinculan al PSG y hasta el Arsenal de la Premier que ha deslizado interés por él.

Por si todo esto fuera poco, el domingo, Real Madrid renovará autoridades y el actual presidente y candidato para la reelección, Florentino Pérez, aseguró que la semana entrante irá por un jugador top a cambio de 150 millones de euros.

Rápidamente, en España, comenzó a mencionarse a Julián Álvarez como el principal protagonista de la máxima contratación de la Casa Blanca en su historia, siempre y cuando los socios le renueven el mandato al empresario.