Después de lo que fue el triunfo por penales de Boca ante Vélez en el Mario Alberto Kempes, quedaron definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El Xeneize consiguió el último boleto después de eliminar al Fortín y ahora deberá enfrentar a Racing en la próxima instancia. Los otros enfrentamientos serán Deportivo Riestra con Banfield, el campeón defensor Independiente Rivadavia jugará ante Atlético Tucumán y Estudiantes de La Plata enfrentará a Platense.

La ronda de octavos dejó eliminados a varios de los equipos más importantes del fútbol argentino, entre ellos River, Independiente y el último campeón del Torneo Clausura, Belgrano. También significó que ya no queden equipos del ascenso luego de que Banfield dejase afuera a Midland, aunque el cuadro quedó marcado por un cruce de gran atractivo como el clásico entre Racing y Boca, que definirá a uno de los semifinalistas.

Como suele ocurrir, AFA todavía no confirmó las fechas ni las sedes de estos encuentros, aunque una de las posibilidades que se analiza es que se disputen durante la fecha FIFA de septiembre, algo que todavía no tiene una programación oficial. Lo que ya está establecido es la fecha de la final: será el miércoles 4 de noviembre, aunque todavía resta confirmar el horario y el estadio en el que se disputará.

Los cruces de cuartos de final

Deportivo Riestra vs. Banfield

Racing vs. Boca

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Estudiantes de La Plata vs. Platense