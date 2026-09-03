Messi eterno: Boca y Vélez protagonizaron el primer homenaje al 10 y el Kempes se rindió a sus pies

La noche de Copa Argentina entre Boca y Vélez tuvo un protagonista inesperado. No hizo un gol, no estuvo dentro de la cancha y ni siquiera formó parte de alguno de los planteles. Sin embargo, durante un minuto, toda la atención se posó sobre él. Lionel Andrés Messi volvió a emocionar al fútbol argentino y recibió en Córdoba el primero de los homenajes organizados por la AFA tras anunciar su retiro de la Selección argentina.

Cuando el reloj marcó los 10 minutos del primer tiempo, el partido se detuvo. El estadio Mario Alberto Kempes, colmado por hinchas de Boca y Vélez, se puso de pie para regalarle un aplauso interminable al hombre que cambió para siempre la historia del fútbol argentino. Durante sesenta segundos no hubo colores ni rivalidades: sólo reconocimiento, emoción y gratitud hacia el capitán que llevó a la Albiceleste a lo más alto del mundo.

El homenaje fue el primero de una serie que se replicará en todos los rincones del país. Por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino, cada encuentro de la próxima fecha en todas las categorías masculinas y femeninas, tanto de fútbol de once como de futsal y fútbol playa, deberá detenerse a los 10 minutos para brindar un minuto de aplausos al rosarino.

Además, la resolución establece que aquellos estadios que cuenten con pantallas gigantes deberán proyectar antes de cada partido un video institucional preparado especialmente para homenajear al máximo ídolo de la Selección.

La imagen del Kempes resultó impactante. Miles de personas aplaudiendo al unísono, muchos con los teléfonos en alto registrando el momento y otros visiblemente emocionados al recordar una carrera que marcó a varias generaciones. Fue una escena que rápidamente recorrió el mundo y que simbolizó el sentimiento de un país entero.

El anuncio del retiro de Messi, realizado el pasado lunes a través de sus redes sociales, sacudió al planeta fútbol. A poco más de un mes de la final del Mundial 2026, el capitán argentino eligió despedirse con una carta cargada de emoción.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió el rosarino. Y agregó: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados”.

Tras 21 años vistiendo la camiseta argentina, el mejor futbolista de todos los tiempos cerró una etapa irrepetible. Campeón del mundo, bicampeón de América, líder y emblema de una generación histórica, Messi comenzó a recibir el cariño que sembró durante más de dos décadas.

El aplauso del Kempes fue apenas el comienzo. Porque si algo quedó claro en Córdoba es que Lionel Messi ya no juega para la Selección, pero seguirá siendo eterno en el corazón de los argentinos.



