En el estadio del Deportivo Morón en el oeste del Gran del conurbano bonaerense el Nuevo Francisco Urbano en el tiempoo reglamentario Banfield y Midland igualaron 2 a 2, lo que determinó que la serie se definiera desde el punto del penal. El Taladro desperdició una ventaja de dos goles y el conjunto de Libertad reaccionó. En los penales, Banfield se impuso a Midland por 4 a 3 en los penales. Su rival será Deportivo Riestra que eliminó a Gimnasia y Esgrina de La Plata por la misma vía, en los cuartos de Copa Argentina 2026.

En cancha del Gallito, los del sur arrancaron con un penal a su favor. Agarrón de Recalde a Oviedo que sancionó Amiconi. Alexander Machado siguió de racha goleadora con esquinada definición a los 15 minutos. Luego fue Tomás Adoryan que metió un derechazo y decretó el 2 a 0.

El resultado parecía sentencia rápida para los de Troglio. Los de Iturrería mostraron su habitual faceta. Equipo intenso y de buenas asociaciones. Facundo Marín descontó con un teledirigido y apenas tres minutos después es que Recalde marcó el empate de tiro libre.

Banfield elimina a Midland en penales y avanza a cuartos

Estaba tranquila la noche pero se prendió con un Midland prendido en ataque. Intentó Banfield con algunas contras y volcó su atención sobre Mauro Leguiza. Rosetti armó un jugadón en el final pero no pudo lograr la épica. Todo terminó en los penales donde el Funebrero mostró carácter.

La serie la inició Midland. Marcos Rosetti erró el primero al igual que Sepúlveda. Sanguinetti lo tapó con el pie el segundo. Anselmo quebró la paridad con potente remate. No fallaron en sus disparos. Meriano dejó la serie match point para el Taladro. Gómez marcó el definitorio y se metió en cuartos ante Riestra.

La derrota del elenco de Libertad determinó que ya no queden equipos del ascenso en la competición.