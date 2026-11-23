Con seis de los ocho duelos de octavos de final, el Torneo Clausura ya tiene tres de sus cuatro cruces de cuartos de final. En el Monumental, River dio otro paso en su búsqueda del título al ganarle 3-1 a Lanús y ahora se enfrentará a Instituto de Córdoba. El equipo de Leonardo Ponzio avanzó a los cuartos de final y se medirá en Alta Córdoba ante la Gloria que eliminó a Huracán tras imponerse por 2-1.

Aunque todavía resta definir el estadio en el que se disputará el encuentro, el partido entre el Millonario y el conjunto cordobés ya es un hecho y se suma a los otros dos cruces confirmados: Vélez, que eliminó al último campeón Belgrano, va a ser local de Independiente, mientras que Rosario Central, otro de los que ganó ayer, recibirá a Barracas Central. Los otros dos equipos que completarán los cuartos de final saldrán de los enfrentamientos entre Gimnasia La Plata y Newell's, y Boca e Independiente Rivadavia.

Cómo sigue el cuadro de playoffs del Torneo Clausura

Instituto - River.

Vélez - Independiente.

Rosario Central - Barracas Central.

Ganador de Boca-Independiente Rivadavia vs. ganador de Gimnasia-Newell's.

Los cuartos de final se disputarán el fin de semana del 29 de noviembre, las semifinales están previstas para el 6 de diciembre y la gran final se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.