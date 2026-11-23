Instituto Atlético Central Córdoba venció a Huracán de Parque de los Patricios por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y avanzó a los cuartos donde enfrentará a River Plate.

El conjunto de Diego Flores le ganó al de Diego Martínez por 2 a 1 con goles de Alex Luna y Facundo Suárez en un comienzo de partido muy bueno de la "Gloria". Para la visita descontó el ecuatoriano Jordy Caicedo.

La Gloria sufrió las bajas por lesión de Alex Luna y de Jeremías Lazaro, que pidieron el cambio en la primera parte. Además, Giuliano Cerato se fue expulsado sobre el final del encuentro por una doble amarilla.

En cuartos de final, Instituto será local de River, que venció a Lanús en esta jornada de domingo. Los del "Traductor" Flores jugarán en Córdoba debido a que terminaron punteros en su zona.

Instituto arrancó el partido con todo y logró abrir el marcador antes del minuto de juego con un gran remate de Alex Luna que definió tras un rebote en el área. Huracán avisó por primera vez a los 13 minutos luego de un muy buen pase de Lucas Blondel que fue rematado de volea por César Ibañez. El remate pasó por arriba del travesaño.

A los 19 minutos, Jeremías Lazaro probó desde el borde del área con un buen remate que pasó muy cerca del arco defendido por Hernán Galíndez. Tan solo un minuto después, Lazaro corrió por la banda derecha y levantó un muy buen centro que Facundo Suárez remató para poner el 2 a 0. A los 25 minutos, Lazaro, que estaba teniendo un muy buen partido, tuvo que pedir el cambio por una molestia y en su lugar ingresó Jhon Córdoba.

A los 35 minutos, Instituto sufrió otra baja de peso por la lesión de Alex Luna quien pidió el cambio. En su lugar ingresó Jonas Acevedo. Sobre el final del primer tiempo, Lucas Blondel efectuó un buen remate desde fuera del área tras un tiro libre jugado en corto. Marcos Ledesma respondió de buena manera.

La primera chance de la segunda parte llegó tras un error defensivo de Ibáñez que le permitió a Córdoba definir ante Galíndez, que respondió de buena manera para evitar el 3 a 0.

A los 20 de la segunda parte, Huracán llegó al descuento por la cabeza de Jordy Caicedo. Doce minutos más tarde, Instituto se quedó con uno menos por la expulsión de Giuliano Cerato por doble amarilla.

En el final, El Globo fue por la igualdad, de contra La Gloria pudo agrandar la ventaja. Y se llevó la clasificación que lo catapultó a cuartos de final, donde se cruzará con River en Córdoba. La dirigencia y cuerpo técnico evaluán jugar en su cancha de Alta Córdoba sin publico vkisitante, priorizando lo deportivo sobre lo económico, más allá de que algunas posturas prefieren hacerlo en el estadio Mario Alberto Kempes, con parcialidad visitante lo que determinaría una gran recaudación.

Cabe aclarar que esta noche, lo hizo en el mítico escenario del Paraje Chateau Carreras, debido a que el Juan Domingo Perón su habitual escenario, estuvo ocupado el sábado por la noche por la cantante María Becerra y como no se llegó a desarmar el escenario, se tuvo que cambiar de cancha.