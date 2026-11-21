River recibirá a Lanús este domingo desde las 19 en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo de Leonardo Ponzio buscará avanzar en los playoffs y empezar a encontrar mejores sensaciones en un flojo semestre, mientras que el Granate, que no pudo evitar el cruce en la última fecha intentará dar el golpe como visitante. El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del cruce entre Instituto y Huracán.

El Millonario terminó cuarto en la Zona B, con 26 puntos, y tendrá varias ausencias para este compromiso, con Gonzalo Montiel como la más importante. El lateral todavía debe cumplir una fecha de suspensión, pese a que el Tribunal de Disciplina de la AFA le redujo el castigo de tres a dos jornadas. A su vez, Aníbal Moreno decidió operarse de una discopatía lumbar y es baja para el resto del año, mientras que Fausto Vera sigue lesionado.

Tras su expulsión en el Superclásico, Montiel será el gran ausente ante Lanús. (Foto: La Nación)

Ante ese panorama, Giovanni González ocupará el lateral derecho y Ponzio se seguirá decantando por el juvenil Santiago Espíndola para ser el volante central titular. Además, Lucas Martínez Quarta, que ya cumplió su suspensión, iría al banco, mientras Lautaro Rivero ocupará de nuevo su lugar en la zaga.

Por su parte, Lanús finalizó quinto en la Zona A, también con 26 unidades. El equipo de Mauricio Pellegrino llega después de empatar 1-1 frente a Central Córdoba y no pudo evitar el cruce con River. Para visitar el Monumental, el Granate no podrá contar con Agustín Cardozo, quien sufrió un traumatismo en el peroné derecho. José María Canale, con una molestia en la rodilla izquierda, tampoco estaría desde el arranque.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.