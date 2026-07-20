Después de lo que fue la derrota 0-1 ante España en tiempo extra en la final del Mundial 2026, será tiempo de mirar hacia el futuro para una Selección Argentina que ya conoce su camino de acá a fin de año, a la espera de lo que pueda ocurrir con la continuidad de Lionel Scaloni, cuyo vínculo vence en diciembre. En el horizonte figuran unas Eliminatorias sin estímulo competitivo debido a que la Albiceleste ya está en el Mundial 2030, la Copa América 2028, la Finalissima, si se juega, y una reestructuración ya sin Lionel Messi.

Inmediatamente post Mundial, lo que le toca a Argentina es la fecha FIFA a disputarse entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La AFA organizará dos amistosos, aún no confirmados, en donde la Albiceleste saldrá a la cancha por primera vez luego del subcampeonato en Estados Unidos, México y Canadá. Luego de esa ventana, el 2026 culminará con otra doble fecha entre el 9 y el 17 de noviembre, duelos que en principio significarían la despedida de Scaloni como entrenador del elenco argentino.

Tras el subcampeonato, Scaloni insinuó que tras cumplir su contrato en diciembre dejará la Selección. (Foto: Getty)

Unas Eliminatorias atípicas

Debido al centenario de la Copa del Mundo, se determinó que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán al menos un partido de la próxima edición, que podrían ser tres si se resuelve la ampliación del Mundial a 64 equipos. De esta manera, la Albiceleste está directamente clasificada a la cita mundialista. No obstante, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, anunció que las Eliminatorias Sudamericanas se van a disputar.

A falta de anuncio oficial por parte de Conmebol, las Eliminatorias para el Mundial 2030 iniciarían en marzo de 2027, ya con los mencionados co-anfitriones clasificados a la próxima Copa del Mundo. De no mediar imprevistos, se sostendrá el formato de liga con duelos de todos contra todos.

Ya más adelante, quedará la Copa América de 2028, el próximo torneo importante, y probablemente el primero sin Lionel Messi desde el año 2004. Sobre la competición no hay demasiadas certezas todavía: Estados Unidos podría repetir como sede, pero no hay ningún indicio aún acerca de la competencia por parte de Conmebol. Por último, tampoco se sabe demasiado de la Finalissima, que iba a jugarse el pasado 19 de marzo en Qatar pero se suspendió por la guerra en Medio Oriente. Resta saber si se hará de aquí a 2028, año donde ya habrá posibles nuevos campeones tanto de América como de Europa.