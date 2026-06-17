El triunfo de la Selección Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó imágenes inolvidables de Lionel Messi, autor de un triplete histórico. Sin embargo, más allá del fútbol, el capitán argentino llamó la atención por una reflexión inesperada sobre una serie que lo conmovió profundamente. Se trata de Rafa, la producción documental sobre Rafael Nadal que se encuentra disponible en Netflix.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Lionel Messi reveló que viene siguiendo la serie dedicada al tenista español y sorprendió al admitir cuánto se siente reflejado en ella. “Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él”, expresó el rosarino ante los periodistas presentes.

El capitán argentino profundizó sobre las similitudes que encuentra con el ex número uno del mundo. “Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”, afirmó Messi, dejando en evidencia la enorme autoexigencia que marcó toda su carrera deportiva.

La docuserie Rafa, dirigida por Zach Heinzerling, retrata el último tramo de la carrera de Rafael Nadal y expone el costado más humano del campeón español. Lejos de mostrar únicamente trofeos y celebraciones, la producción se enfoca en el desgaste físico, las lesiones y el costo emocional de competir al máximo nivel durante décadas.

Uno de los aspectos más impactantes del documental es la lucha de Nadal contra el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que afectó su pie izquierdo. A lo largo de los episodios se observa cómo el tenista convivió con el dolor permanente mientras seguía desafiando a los mejores jugadores del planeta.

La serie también pone el foco en la influencia de Toni Nadal, histórico entrenador y tío del mallorquín, quien inculcó la cultura del esfuerzo extremo desde los primeros años. Además, aparecen testimonios de grandes rivales como Roger Federer y Novak Djokovic, que ayudan a dimensionar el legado del español.

Rafael Nadal, la inspiración de Messi

Para Lionel Messi, la historia de Rafael Nadal parece tocar fibras muy personales. Ambos construyeron trayectorias excepcionales sostenidas en la disciplina, el sacrificio y la búsqueda constante de superación. La identificación del capitán argentino con el relato del tenista deja en claro que incluso las máximas estrellas encuentran inspiración en otros gigantes del deporte.

La confesión de Messi abrió un debate sobre cómo las historias de resiliencia impactan en los atletas de élite. La serie Rafa no solo emociona a los fanáticos del tenis, sino que ofrece una mirada sincera sobre la vulnerabilidad, el paso del tiempo y el precio que muchas veces exige la grandeza deportiva.