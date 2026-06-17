El Mundial 2026 continúa con gran intensidad luego de una jornada inicial cargada de emociones y goles destacados. El martes fue la noche de figuras como Lionel Messi, que anotó un triplete; Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con dobletes. Este miércoles 17 de junio será el turno de otras selecciones importantes, como la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Colombia de Luis Díaz, que buscarán sumar en la fase de grupos.

Mundial 2026: horarios y partidos del 17 de junio para la fase de grupos

Este día marcará el cierre de la primera fecha de encuentros en la etapa inicial del torneo, ya que el jueves comenzará la segunda ronda de partidos. Los juegos se desarrollarán en cuatro sedes repartidas entre Estados Unidos, Canadá y México, con horarios que prometen acción continua para los fanáticos.

Partidos del miércoles 17 de junio y sus sedes

Estadio Houston, Houston, Texas, Estados Unidos

Estadio Dallas, Arlington, Texas, Estados Unidos

Estadio Toronto, Toronto, Ontario, Canadá

Estadio Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Con la expectativa en aumento, los protagonistas del certamen buscarán continuar con el espectáculo que comenzó a desplegarse en esta Copa del Mundo, donde cada jornada suma historias y goles para la historia del fútbol.