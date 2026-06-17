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Horarios y partidos de hoy

Tras el show de Messi, el Mundial espera otra lluvia de estrellas: este miércoles juegan Cristiano y Luis Díaz

Tras la jornada explosiva del martes con goles de Messi, Mbappé y Haaland, el miércoles 17 de junio cerrará la primera fecha con protagonistas como Portugal y Colombia en acción.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Miércoles, 17 de junio de 2026 a las 10:18
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Mundial 2026: horarios y partidos del 17 de junio para la fase de grupos

El Mundial 2026 continúa con gran intensidad luego de una jornada inicial cargada de emociones y goles destacados. El martes fue la noche de figuras como Lionel Messi, que anotó un triplete; Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con dobletes. Este miércoles 17 de junio será el turno de otras selecciones importantes, como la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Colombia de Luis Díaz, que buscarán sumar en la fase de grupos.

Mundial 2026: horarios y partidos del 17 de junio para la fase de grupos

Este día marcará el cierre de la primera fecha de encuentros en la etapa inicial del torneo, ya que el jueves comenzará la segunda ronda de partidos. Los juegos se desarrollarán en cuatro sedes repartidas entre Estados Unidos, Canadá y México, con horarios que prometen acción continua para los fanáticos.

Partidos del miércoles 17 de junio y sus sedes

  • Estadio Houston, Houston, Texas, Estados Unidos
  • Estadio Dallas, Arlington, Texas, Estados Unidos
  • Estadio Toronto, Toronto, Ontario, Canadá
  • Estadio Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Con la expectativa en aumento, los protagonistas del certamen buscarán continuar con el espectáculo que comenzó a desplegarse en esta Copa del Mundo, donde cada jornada suma historias y goles para la historia del fútbol.

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