Llegó el día tan esperado, no solo para los fanáticos, si no para el piloto. Se realiza en el Barrio de Palermo, Buenos Aires; el Road Show de Franco Colapinto, donde se espera cerca de 500 mil personas. serán cuatro presentaciones, con una especial: La Flecha de Plata. La segunda presentación desde las 14:30,

Arriba del Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de Alpine, Franco Colapinto se presenta frente a su gente, en una exhibición que marcará el retronó de la categoría mundial a la ciudad después de 14 años. A lo largo del fin de semana la capital vivió el evento como algo especial, con presentación en diferentes puntos y el E20 como el segundo atractivo. "Algo muy lindo, estoy muy feliz de estar acá. Volver a la Argentina siempre es un placer y algo que disfruto un montón", dijo el piloto.

Como estaba previsto en la programación, luego del Himno nacional Argentino interpretado por el guitarrista y cantante de Airbag Patricio Sardelli, llegó el momento: Franco Colapinto se subió al auto de Alpine y comenzó a girar sobre el circuito callejero.

El piloto de Alpine hará cuatro salidas al circuito callejero que irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. La primera será a las 12:45, la segunda a las 14:30, otra a las 15:15 y el final, a las 15:55 en un bus descapotable.

“correr el Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida” expresó el piloto en Conferencia de prensa, agregando además que recorrió las reformas del Gálves, “Están rehaciendo toda la pista y es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país”.

Mejor Informado dice presente, donde se visualiza gente de diferentes provincias, más Uruguay y Brasil. Hubo demoras en el ingreso producto de la gran cantidad de público.

En la Fanzone, el funcionamiento es con pulseras donde se carga, y por esa vía se hace compras de alimentos y merchandising. En el ingreso se pueden ver réplicas de autos del Museo de Juna Manuel Fangio.

Desde las 9am el público está llegando en gran cantidad a los diferentes sectores, ya sea en el Fanzone, como también los sectores de libre acceso. Además de la presentación del piloto, habrá escenarios donde se presentarán los artistas Soledad y Luck-Ra, además de DJ´s.

Para Franco Colapinto será una gran envión anímica estar presente ante su gente, pensando en el GP de Miami, carrera que reanudará, el próximo fin de semana, el calendario de la Fórmula 1.