Cuando la Selección Argentina enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, contará con un respaldo que trasciende las fronteras sudamericanas. En Escocia, el partido también se vive con una intensidad especial y gran parte de los hinchas apoyará al equipo de Lionel Scaloni. Aunque la histórica rivalidad con los ingleses pesa, existen motivos culturales, históricos y futbolísticos que fortalecen ese vínculo con la Albiceleste.

La relación entre ambos países comenzó mucho antes de los éxitos de Lionel Messi o Diego Maradona. Uno de los grandes responsables fue Alexander Watson Hutton, un profesor nacido en Glasgow que se instaló en Buenos Aires y es considerado el padre del fútbol argentino. En 1893 impulsó la creación de la primera liga organizada del país, dejando una huella imborrable en la historia del deporte nacional.

Los lazos también aparecen en los primeros capítulos del fútbol argentino. El campeonato de 1891 tuvo como protagonistas a St. Andrew's y Old Caledonians, dos instituciones de raíces escocesas que disputaron el primer título reconocido del país. Ese origen compartido sigue siendo un motivo de orgullo para muchos escoceses cuando miran el crecimiento del fútbol argentino.

La figura de Diego Maradona también ocupa un lugar especial en esa historia. El astro convirtió su primer gol con la camiseta de la Selección Argentina en el estadio Hampden Park de Glasgow y, años después, debutó como entrenador de la Albiceleste en ese mismo escenario. Además, su inolvidable actuación frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 terminó de transformarlo en un personaje admirado por muchos aficionados escoceses.

La histórica rivalidad entre Escocia e Inglaterra tiene raíces que exceden ampliamente al deporte. Conflictos políticos, guerras por la independencia y siglos de tensiones alimentaron una competencia que sigue vigente. Por eso, cada derrota inglesa suele celebrarse en territorio escocés, especialmente cuando el verdugo es la Selección Argentina, un equipo con el que sienten una afinidad cada vez mayor.

Esa diferencia también quedó reflejada en distintos episodios políticos. La muerte de Margaret Thatcher en 2013 provocó festejos en algunas ciudades escocesas debido al fuerte rechazo que generaban sus políticas. La ex primera ministra británica también permanece ligada en la memoria argentina por su papel durante la Guerra de Malvinas, un contexto que alimentó aún más la empatía entre sectores de ambos pueblos.

No somos Argentina, somos el mundo menos algunos

El presente de la Selección Argentina también ofrece otro detalle que despierta simpatía en tierras escocesas. Alexis Mac Allister, una de las piezas clave del mediocampo de Lionel Scaloni, lleva un apellido de origen escocés que genera identificación entre los hinchas. A eso se suma que, según estimaciones oficiales, cerca de 100.000 argentinos tienen ascendencia escocesa y mantienen vivas distintas tradiciones, como ocurre en el Colegio San Andrés de Buenos Aires.

Con semejante recorrido histórico, la semifinal del Mundial 2026 adquiere un significado especial para los escoceses. No se trata únicamente de enfrentar a Inglaterra, sino de acompañar a un país con el que comparten más de un siglo de vínculos futbolísticos, culturales y familiares. Por eso, cuando ruede la pelota, muchos corazones en Escocia latirán al ritmo de la Selección Argentina.