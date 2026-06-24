En la previa del duelo entre Brasil y Escocia que definirá el destino de ambos en el Grupo C, la gran expectativa esta alrededor de la posible vuelta de Neymar con la Verdeamarelha. Tras perderse los dos primeros partidos de su selección en el Mundial 2026 por una lesión muscular en el gemelo, el delantero se entrenó con normalidad y está listo para sumar sus primeros minutos en el duelo ante los británicos.

La recuperación del astro brasileño avanzó más rápido de lo esperado y Carlo Ancelotti confirmó que se encuentra disponible para integrar la convocatoria. “Neymar está disponible, trabajó bien está semana y estamos contentos porque está de vuelta”, comentó ayer en la conferencia previa al cruce. A sus 34 años y a pesar de no ser la principal figura del equipo, lugar que hoy ocupan Vinícius Júnior y Raphinha, el atacante del Santos buscará volver a ser protagonista en una Copa del Mundo, quizás su última chance de conquistar este título con Brasil.

Listo para volver. Luego de ser probado, Neymar respondió bien y formará parte del encuentro ante Escocia. (Foto: AFP)

A pesar de la alegría por ser convocado, Neymar llegó a la concentración brasileña sabiendo que el camino no sería el ideal: una lesión muscular grado 2 en el gemelo derecho lo tuvo a maltraer durante el pasado mes, y ya sabía que se perdería, como mínimo, los dos primeros encuentros. En los últimos días, respondió bien a las exigencias y está listo para jugar con Escocia, lo que significará su retorno oficial luego de su último y fatídico partido ante Uruguay en octubre de 2023, donde sufrió la rotura de ligamento cruzado y menisco que lo marginó durante más de un año.