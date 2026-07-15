La semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 ya comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. A medida que se acerca el duelo de este miércoles, crece la expectativa y también aparecen protagonistas que alimentan la previa. Esta vez fue Jordan Pickford, arquero del seleccionado inglés, quien habló sobre el desafío de enfrentar a Lionel Messi.

El guardameta del Everton se refirió especialmente al capitán de la Selección Argentina, que llega como máximo goleador del torneo pese a haber fallado dos penales durante la competencia, uno frente a Austria en la fase de grupos y otro ante Egipto en los octavos de final. Sin embargo, para Pickford eso no cambia el respeto que genera el rosarino.

"No creo que Messi le tenga temor a patear otro penal", afirmó el arquero inglés, dejando en claro que no espera que esos errores influyan en la confianza del número diez. Al mismo tiempo, evitó centrar toda la atención únicamente en el capitán argentino y destacó el funcionamiento colectivo del equipo de Lionel Scaloni.

Los ingleses ¿Hablan antes de tiempo?

"Todos sabemos lo bueno que es, pero no podemos centrarnos únicamente en él. Argentina es todo un equipo que juega bien. Esperamos estar a la altura, es una selección de primer nivel, siempre fue una gran selección. Va a ser un gran partido, con un gran clima, pero sólo un partido de fútbol", expresó Jordan Pickford, en una frase que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos.

El arquero también reconoció que será un momento especial en su carrera deportiva. A pesar de haber seguido durante años la trayectoria del capitán argentino, nunca tuvo la posibilidad de enfrentarlo en un partido oficial y ahora lo hará nada menos que en una semifinal de un Mundial.

"Lo veo jugar desde siempre y será la primera vez que me toca enfrentarlo, y me preparo para eso. Marcó tantos goles, hizo tantas cosas... Es una gran historia poder jugar en contra de Messi", comentó el futbolista inglés, consciente de que tendrá una de las pruebas más exigentes de su carrera.

Los ingleses ¿Hablan antes de tiempo?

Con el boleto a la final del 19 de julio en juego, Pickford también transmitió confianza en el potencial de su selección. "Estamos preparados para cualquier cosa, tenemos muy buenos jugadores en ataque. Estamos hablando de cuatro de las principales selecciones del ranking FIFA. Es un placer jugar este partido y vamos a tratar de ganar", concluyó.

Mientras tanto, Argentina e Inglaterra ultiman detalles para un cruce que promete emociones fuertes. Con Lionel Messi como gran figura de la Selección Argentina y Jordan Pickford dispuesto a convertirse en protagonista bajo los tres palos, la semifinal reúne todos los condimentos para transformarse en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.