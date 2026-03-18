Con la chance de definir en Anfield frente a su gente, Liverpool golea 4-0 a Galatasaray y está avanzando a cuartos de Champions League. La victoria parcial de los Reds tiene aporte argentino: Alexis Mac Allister asistió en el gol de Dominik Szoboszlai que puso arriba al conjunto inglés frente a los turcos, donde espera en el banco Mauro Icardi. Los otros dos tantos los marcaron Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Mohamed Salah para los Reds, que tuvieron además un penal que Uğurcan Çakir le atajó al egipcio.

Liverpool 4-0 Galatasaray, los goles

A los 25 minutos del primer tiempo, una jugada preparada abrió la cuenta para Liverpool. El argentino la marcó levantando su brazo y metió un pase fuerte al medio, sacando la pelota de la zona del área chica, para que Szoboszlai decretara el 1-0 definiendo de zurda a la carrera. Con este gol, la historia se está yendo al alargue.

En el segundo tiempo, y tras el golpe del penal fallado, Liverpool no claudicó y tuvo rápida recompensa. A los 6 minutos, Ekitike apareció por el centro del área para coronar una buena jugada de los Reds, un tanto que destabó la serie para ponerla a disposición del conjunto inglés, que ya no volvería a perder el control.

Dos minutos más tarde, llegó el tanto de la tranquilidad. Luego de una progresión por el medio que terminó con un tiro de Salah tapado por Çakir, el que tomó el rebote fue Gravenberch llegando desde atrás para establecer el 3-0 con un remate imperfecto de zurda que fue a parar al fondo de la red.

Faltaba el gol de Salah, que pretendía sacarse la espina del penal fallado, y terminó tomándose revancha a los 16 minutos del complemento. El egipcio recibió por la derecha, jugó con Florian Wirtz que se la devolvió de taco y sacó un disparo espectacular que se metió por el segundo palo de Çakir, poniéndole un tanto más a una goleada incontestable.

Salah dejó escapar la chance

Cuando parecía que llegaba el descanso con el 1-0, un penal evitable de Ismail Jakobs sobre Szoboszlai le dio la oportunidad al egipicio desde los doce pasos, pero sorpresivamente Salah pateó de manera débil y anunciada y le permitió al arquero Çakir contener su disparo y sostener la diferencia mínima.