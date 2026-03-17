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Martes 17 de Marzo, Neuquén, Argentina
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid empata con Manchester City en el Etihad y saca pasaje a cuartos de final

Los Citizens son locales del Merengue con la tarea de levantar el 0-3 sufrido en la ida en el Santiago Bernabéu. El conjunto español, con Mbappé y Mastantuono en el banco, quiere sellar su pase a cuartos.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 17:08
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Con el 0-0 parcial, Real Madrid elimina al City y se mete en cuartos. (Foto: AS)

En el duelo más importante de la jornada, Manchester City recibe al Real Madrid en el duelo de vuelta de octavos de final de Champions League. Los Citizens cayeron 3-0 en la ida ante el Merengue, que tuvo a Federico Valverde como gran figura y viaja a Inglaterra con la misión de sostener la ventaja para meterse entre los ocho mejores del certamen. Por ahora, es empate sin goles.

Formaciones

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Mateus Nunes, Ruben Dias, Abdukoir Khusanov, Rayan Ait Nouri; Rodri Hernández, Bernardo Silva; Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Jéremy Doku y Erling Haaland.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Aurelién Tchouaméni, Thiago Pitarch, Federico Valverde; Arda Güler, Brahim Díaz y Vinicius Júnior.

Estadio: Ethiad Stadium.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

La previa

Ambos equipos realizarán cambios respecto del último enfrentamiento. Por el lado local, Pep Guardiola hará cuatro modificaciones: los que salen son Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Antoine Semenyo Savinho, que le dejan lugar a Mateus Nunes, Rayan Aït Nouri, Tijjani Reijnders Rayan Cherki. En el visitante, que tendrá a Kylian Mbappé en el banco de suplentes, todavía entre algodones luego de su lesión de rodilla, además del argentino Franco Mastantuono, el que ingresa es Fran García en reemplazo de Ferland Mendy en el lateral izquierdo.

Guardiola y el City buscarán el milagro de remontar tres goles. (Foto: X @ManCity)

 

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