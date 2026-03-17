En el duelo más importante de la jornada, Manchester City recibe al Real Madrid en el duelo de vuelta de octavos de final de Champions League. Los Citizens cayeron 3-0 en la ida ante el Merengue, que tuvo a Federico Valverde como gran figura y viaja a Inglaterra con la misión de sostener la ventaja para meterse entre los ocho mejores del certamen. Por ahora, es empate sin goles.

Formaciones

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Mateus Nunes, Ruben Dias, Abdukoir Khusanov, Rayan Ait Nouri; Rodri Hernández, Bernardo Silva; Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Jéremy Doku y Erling Haaland.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Aurelién Tchouaméni, Thiago Pitarch, Federico Valverde; Arda Güler, Brahim Díaz y Vinicius Júnior.

Estadio: Ethiad Stadium.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

La previa

Ambos equipos realizarán cambios respecto del último enfrentamiento. Por el lado local, Pep Guardiola hará cuatro modificaciones: los que salen son Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Antoine Semenyo y Savinho, que le dejan lugar a Mateus Nunes, Rayan Aït Nouri, Tijjani Reijnders y Rayan Cherki. En el visitante, que tendrá a Kylian Mbappé en el banco de suplentes, todavía entre algodones luego de su lesión de rodilla, además del argentino Franco Mastantuono, el que ingresa es Fran García en reemplazo de Ferland Mendy en el lateral izquierdo.