Después de un partido de ida lleno de condimentos, Atlético Madrid perdió 3-2 con Tottenham, pero aseguró su pase a cuartos de Champions League. El conjunto dirigido por Diego Simeone, que se impuso 5-2 en el estadio Metropolitano, tuvo un golazo y una asistencia de Julián Álvarez, y pese a la caída sacó boleto a la próxima fase ante los londinenses, que tuvieron a Cristian Romero desde el arranque.

En un partido muy entretenido en el Tottenham Stadium, el Colchonero tuvo momentos de zozobra frente a un oponente decidido a cambiar la pobre imagen del 5-2 de la ida. Randal Kolo Muani encendió alarmas con un buen cabezazo y Juan Musso evitó otro gol de los Spurs en dos ocasiones, mostrando su bien nivel. En el segundo tiempo, un buen arranque de los de Simeone les permitió empatar con un gol espectacular de Álvarez, que tuvo un gran encuentro y pudo haber marcado algún tanto más.

Musso tuvo un muy buen partido reemplazando a Oblak.

Tottenham tuvo una rápida reacción gracias a Xavi Simons, que restableció la ventaja mediante otro gran tanto y desde allí se vio una nueva arremetida del conjunto londinense, que volvió a ver como Musso apareció en momentos importantes para que el duelo no se les complique más a los de Simeone, que otra vez nivelaron con intervención de Álvarez. La Araña le puso un córner en la cabeza a David Hancko, quien sentenció la cuestión. Pese a un penal evitable de José María Giménez que Simons transformó en el 3-2 definitivo, los Spurs empujaron pero se quedaron allí. Global de 7-5 para el Atlético, que avanza y jugará ante Barcelona en cuartos.

Tottenham 3-2 Atlético, los goles

Con la difícil misión de la remontada, el Tottenham aprovechó una desconcentración defensiva del Atlético para acercarse en el marcador. Un centro al segundo palo de Mathys Tel encontró sin marca el anticipo de Kolo Muani, que la puso de cabeza contra el palo derecho de Musso.

Al comienzo de la segunda mitad, llegó el gol de la aparente tranquilidad para el Colchonero, que ejecutó una gran transición ofensiva para igualar. Simeone puso a correr a Ademola Lookman, que aceleró por izquierda y encontró por el medio a Álvarez, que se tomó su tiempo para girar y colgar la pelota del ángulo superior derecho de Vicario.

A pesar de que el empate daba una sensación de partido liquidado, Tottenham reaccionó rápidamente y volvió a ponerse al acecho. La recuperó en el medio Archie Gray y combinó con Xavi Simons, que al recibir el pase de su compañero remató de primera con el pie abierto para restablecer la ventaja de los Spurs, a los que todavía les quedan dos tantos por descontar.

No obstante, nuevamente el Atlético supo aprovechar los espacios que le dejó un rival lanzado en busca de más goles y, luego de un par de ocasiones perdidas, llegó al empate. Un córner cerrado de Julián Álvarez al primer palo encontró un anticipo ofensivo perfecto de David Hancko, que estableció el 2-2 que dio por tierra las esperanzas de Tottenham.

Ya con el pleito casi definido, quedaba la última arremetida de los londinenses, que consiguieron al menos ganar el partido frente a su gente sobre el final. Un penal de José María Giménez, que acababa de entrar, sobre Simons, le dio la oportunidad al volante neerlandés, que estableció el 3-2 desde los doce pasos.

Giuliano casi marca el suyo

Sobre el final del primer tiempo, el Atleti estuvo muy cerca de empatarlo por intermedio del volante argentino, que tomó una pelota afuera del área e intentó desde lejos. Su tiro se desvió en Cuti Romero y estuvo a punto de descolocar a Guglielmo Vicario, pero el italiano sacó una mano salvadora para evitar el 1-1 con lo justo.

Formaciones

Tottenham: Guglielmo Vicario; Cristian Romero, Radu Dragusin, Micky van de Ven; Pedro Porro, Pape Matar Sarr, Archie Gray, Djed Spence; Xavi Simons, Mathys Tel y Randal Kolo Muani.

Atlético Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Estadio: Tottenham Stadium.

Árbitro: Jan Seidel (Alemania).

La previa

Como es costumbre, los seis argentinos del plantel están citados, pero la gran novedad es que Juan Musso será titular por primera vez en Champions. El arquero argentino, que viene de una gran actuación en La Liga en el 1-0 ante Getafe, defenderá los palos del Colchonero reemplazando a Jan Oblak, que es baja por un problema en la espalda. Por su parte, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone serán de la partida, en tanto que Nicolás González y Thiago Almada esperarán su oportunidad entre los suplentes.

Musso reemplazará a Oblak esta noche ante Tottenham. (Foto: EFE)

Por el lado de Tottenham, la catastrófica actuación en el duelo de ida lo deja con la misión muy complicada de remontar tres goles de distancia en Londres. El entrenador Igor Tudor confirmó que Destiny Udogie y Lucas Bergvall están listos para jugar después de superar lesiones, aunque está en duda que sean de la partida. Mientras, Romero ya está recuperado del golpe en la cabeza que sufrió en el partido de ida y estará disponible desde el inicio llevando la cinta de capitán.