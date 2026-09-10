En un duelo importante en la pelea por el Supporters' Shield, Inter Miami empató 1-1 con Chicago Fire en el Soldier Field, en un duelo entre el segundo y el tercero de la Conferencia Este de la MLS. Con Lionel Messi como titular y brindando la asistencia del empate para el tanto de Casemiro, Las Garzas no pasaron de la igualdad en su visita al equipo comandado por Robert Lewandowski, que había puesto en ventaja a los Men in Red.

A la espera de que Cristian "Kily" González se haga cargo del equipo en los próximos días, Inter Miami tuvo un cominezo difícil del encuentro, ya que Chicago Fire consiguió abrir la cuenta a los 8 minutos por intermedio de Lewandowski, quien impactó de cabeza un centro desde la izquierda para el 1-0 y su séptimo gol desde su llegada a la MLS.

No obstante, al comienzo del segundo tiempo llegó la reacción de Inter Miami con un gol que tuvo su génesis en la zurda de Messi. El astro argentino ejecutó un córner al punto penal y Casemiro se elevó para meter un preciso cabezazo al palo derecho que venció la resistencia del arquero Christopher Brady.

Además de Messi, en Las Garzas fueron titulares Rodrigo De Paul y el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame, que acompaña en la delantera a la Pulga y a Luis Suárez, en tanto que el roquense Facundo Mura entró en la segunda parte. Con la igualdad de esta noche, Inter Miami recortó apenas un punto la distancia con el Nashville SC, que perdió ante Toronto FC en esta jornada. El conjunto de Florida suma 44 puntos, a 9 unidades del líder de la Conferencia Este y se le agotan las chances reales de pelear el Supporters' Shield, aunque encamina su clasificación a los playoffs de la MLS.