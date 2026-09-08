Lionel Andrés Messi ha alcanzado un principio de acuerdo para adquirir en propiedad el Eldense, equipo de la Segunda división española, iniciando así su presencia, si es que se confirma la compra, como empresario en el fútbol profesional español y afianzándola tras la adquisición este mismo año del UE Cornellà, equipo de la Tercera Federación catalana. El astro argentino adquiriría el 100 por ciento de las acciones, sin intervención de terceros.

Lionel Messi ha alcanzado un principio de acuerdo para adquirir en propiedad el Eldense, equipo de la Segunda división española, iniciando así su presencia, si es que se confirma la compra, como empresario en el fútbol profesional español y afianzándola tras la adquisición este mismo año del UE Cornellà, equipo de la Tercera Federación catalana. Messi adquiriría el cien por cien de las acciones, sin intervención de terceros.

La acción empresarial de Messi responde a su deseo de invertir su legado en el propio fútbol, esta vez con un club recién ascendido a la Segunda división español y con sede en Elda, provincia de Alicante, no tan lejos de Cataluña, que es donde piensa vivir cuando el astro abandone el fútbol en activo en el Inter Miami.

Leo Messi, ha alcanzado un principio de acuerdo con los actuales propietarios del CD Eldense para convertirse en el máximo accionista del club alicantino. De completarse la operación, se podría formalizar en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de 'due diligence'. También quedará sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes.