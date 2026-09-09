A pocos días de una nueva fecha FIFA se conoció el Cuti Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina tras la despedida de Lionel Messi. El defensor del Atlético de Madrid fue elegido por Lionel Scaloni para asumir el liderazgo del equipo en la etapa que comienza después del adiós del máximo referente de la Albiceleste, tras 21 años con la camiseta nacional y 15 portando la cinta.

La decisión, aunque se conoció en el día de hoy, no se tomó ahora sino antes del Mundial 2026, cuando Romero ya había sido designado como tercer capitán del seleccionado por detrás de Messi y Nicolás Otamendi. Como ambos decidieron retirarse de la Albiceleste después de la Copa del Mundo, el zaguero de 28 años pasará a ser el dueño de la cinta.

Los próximos amistosos de septiembre serán los primeros partidos de la Selección sin Messi y servirán como el comienzo oficial de la era de Romero como capitán. Si bien no hay confirmación de los rivales, AFA tiene previsto disputar dos o tres encuentros en el país durante la próxima ventana internacional, y los mismos serían en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Cuti Romero ya había llevado la cinta

El defensor surgido en Belgrano asumirá el nuevo rol, pero ya fue capitán de Argentina en tres oportunidades. La primera fue en la victoria 1-0 como visitante ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que también llevó el brazalete en el amistoso frente a Venezuela y en el triunfo 2-1 ante Mauritania, en marzo de este año. En total, el Cuti lleva un total de 58 partidos con la Albiceleste, con cinco tantos convertidos.

Scaloni eligió a Romero por delante de otros referentes como Emiliano Martínez y Nicolás Tagliafico, de edad más avanzada y que también transitan, quizá, sus últimos años con la Albiceleste. El nombramiento se produce, además, mientras todavía no está confirmada la continuidad del entrenador para 2027, ya que su contrato vence a fines de diciembre y la AFA busca alcanzar un acuerdo para renovarlo.