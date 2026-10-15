Continuando con su racha ganadora, Inter Miami venció 2-0 a New York City FC y logró la clasificación a los playoffs de la MLS, nuevamente con aporte de Lionel Messi, que esta vez le brindó una asistencia a Rodrigo De Paul en el segundo tanto de la noche. De esta manera, el equipo que dirige el Kily González llegó al objetivo de pasar a la próxima ronda cinco fechas antes del final de la temporada regular.

En tiempo agregado de la primera mitad, Inter Miami recuperó una pelota cerca de su área y salió a toda velocidad. En tres toques, el balón le quedó a Messi, quien lo vio a De Paul en la medialuna y le entregó la pelota con un toque de zurda. El Motorcito la dominó con la derecha y, con esa misma pierna, realizó un potente disparo cruzado que entró cerca del ángulo izquierdo para transformarse en el segundo tanto de la noche.

Anteriormente, el argentino nacionalizado mexicano, Germán Berterame, había abierto la cuenta a los 20 minutos de partido. Sobre el final del partido, el propio De Paul tuvo una nueva chance para su doblete, sin embargo entre el arquero Matt Freese y el travesaño lo evitaron. Fue 2-0, victoria y clasificación en el NU Stadium.

Con el éxito de esta noche, Inter Miami sumó 52 puntos, se mantiene en segundo lugar de la Conferencia Este y se hizo inalcanzable para New York City FC, su rival de hoy, el primero de los que se está quedando afuera de puestos de clasificación, por lo que aseguró matemáticamente su lugar. Eso sí, el conjunto de Florida la tiene muy difícil para el Supporters' Shield, ya que Nashville SC ganó y le saca 14 puntos con 15 en disputa y todo indica que se adjudicará el trofeo que Las Garzas ganaron por única vez en 2024.