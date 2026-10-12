La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo cargada de emociones y homenajes. Después de una jornada inolvidable en el Estadio Monumental, el capitán recibió una camiseta con mensajes de sus compañeros y una dedicatoria se llevó todas las miradas: la de Emiliano “Dibu” Martínez, quien le agradeció por el impacto que tuvo en su carrera profesional.

El propio rosarino mostró la prenda utilizada durante la goleada por 3-0 ante Benín, en un video difundido por la marca deportiva que viste al conjunto nacional. Allí se pudieron conocer las palabras que eligieron los integrantes del plantel para despedir a uno de los futbolistas más importantes de la historia argentina.

El mensaje del arquero ocupó buena parte de la espalda de la casaca y reflejó el vínculo construido durante los últimos años. “Gracias por hacerme el mejor arquero del mundo. Te atajé con mucho corazón”, escribió el guardameta, protagonista junto a Messi de las conquistas del Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima.

El emotivo mensaje del Dibu a Messi

Otros integrantes del equipo también dejaron sus dedicatorias. Rodrigo De Paul eligió una frase corta, pero cargada de afecto: “Te amo, hermano”. Por su parte, Lisandro Martínez le dedicó unas palabras más extensas al capitán: “Leo, gracias por cambiar la historia de nuestra Selección. Viniste y peleaste hasta el final por nosotros. Te vamos a extrañar. Te amo”.

Messi también compartió sus sensaciones después de la despedida y expresó su agradecimiento por todo lo vivido con la camiseta albiceleste. “Gracias, Argentina, por haber compartido conmigo todos estos años. Para mí fue un orgullo enorme haber vestido esta camiseta y haberla defendido con el alma con mis compañeros”, manifestó en una de sus publicaciones.

Horas después del encuentro, Dibu Martínez publicó fotografías de la jornada junto a su familia y sus compañeros, entre ellos Nicolás Otamendi, además de una imagen en la que saludaba a Messi. En ese contexto, el arquero también dedicó un mensaje a ambos referentes: “A veces lo difícil del fútbol es decir adiós. Los partidos que me tocó estar atrás de ustedes los defendí con el corazón y con todo lo que pude. Los amo, sean felices”.

El emotivo mensaje del Dibu a Messi

Tras la despedida, Martínez volvió a la actividad con el Chelsea, que goleó 5-1 al Bournemouth por la Premier League. El arquero tuvo una intervención decisiva con una doble atajada frente a Rayan y Ryan Christie, aunque no pudo evitar el descuento rival. Con goles de Jordan Henderson, Morgan Rogers y Joao Pedro, además de un tanto en contra de Evanilson y otro de Henderson de tiro libre, el equipo londinense consiguió una victoria importante.

El triunfo dejó al conjunto dirigido por Xabi Alonso en el sexto puesto, con 10 puntos, mientras que el Bournemouth quedó cerca de la zona de descenso. Para Martínez, el encuentro representó una nueva oportunidad de consolidarse en su equipo, aunque todavía busca mantener el arco en cero desde su llegada al Chelsea. Sin embargo, entre las exigencias del fútbol europeo y los nuevos desafíos, el mensaje que recibió Messi volvió a demostrar la huella que dejó el capitán en sus compañeros.