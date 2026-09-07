Tal como había ocurrido hace un par de semanas, con otro histórico del fútbol de Neuquén como lo es Pacífico, este pasado fin de semana la Asociación Deportiva Centenario sufrió un golpe que quedará marcado en la historia de la institución. El equipo de La Colonia perdió 1 a 0 ante San Lorenzo en el partido de vuelta de la Promoción 2026 de la Liga de Fútbol de Neuquén y tras el 2 a 0 global en contra, descendió a la Categoría B de Lifune por primera vez en su historia.

El encuentro se disputó en el Gigante del barrio Sarmiento, el estadio Don Vicente Consoli, que tuvo buena concurrencia para acompañar a la ADC en una tarde decisiva. La gente alentó durante todo el partido y, pese al desenlace, despidió con aplausos al plantel juvenil que tuvo que afrontar una instancia de enorme presión.

El resultado también significó el festejo del otro lado. San Lorenzo el equipo del oeste de la capital provincial consiguió el ascenso a la Categoría A, después de imponerse en los dos partidos de la serie y concretar el objetivo que había perseguido durante la temporada.

San Lorenzo festejó el ascenso en el gigante del barrio Sarmiento

El local salió a buscar la remontada con más fuerza, coraje y entrega que fútbol. Necesitaba dar vuelta una serie que había comenzado con derrota y tuvo algunas situaciones para meterse nuevamente en partido. Uno de los momentos más claros llegó con un cabezazo de Lucas Soto que terminó impactando en el travesaño. El equipo local insistió y tuvo en "Pipita" Llantén a uno de sus mejores jugadores, pero no consiguió transformar esa búsqueda en el gol que necesitaba.

San Lorenzo, en cambio, encontró el golpe que terminó de encaminar la serie. A los 7 minutos del complemento, Alejo García marcó la apertura del marcador, 1 a 0 y puso al conjunto del oeste capitalino todavía más cerca del ascenso.

La situación del local se complicó además por la expulsión de Juan Freire, que dejó a Centenario con un jugador menos en un tramo clave del encuentro.

Con el resultado prácticamente definido, el partido entró en una etapa de mucha tensión. El árbitro terminó expulsando a dos futbolistas que ya habían dejado el campo de juego por empujones durante uno de los momentos más calientes de la jornada. Los sancionados fueron Hugo Sepúlveda, por el lado de Centenario, y Miguel Irribarra, de San Lorenzo.

El cierre encontró al conjunto local buscando hasta el último minuto, aunque sin poder encontrar el camino para descontar en el partido ni, mucho menos, revertir una serie que se había complicado desde el primer encuentro.

Un final anunciado

El descenso representa un hecho inédito para Centenario. Nunca antes la institución había perdido la categoría en el fútbol liguista, por lo que la derrota ante San Lorenzo marca uno de los capítulos más difíciles de su historia deportiva.

El desenlace no puede separarse de una temporada complicada desde lo futbolístico. Los resultados adversos se acumularon y el equipo no logró encontrar la reacción necesaria para escapar de una situación que terminó llevándolo a disputar la Promoción.

Centenario llegó a esta instancia después de perder en la última fecha del torneo oficial ante San Patricio del Chañar. Esa derrota lo dejó obligado a jugarse la permanencia en la serie ante San Lorenzo. En aquella jornada, Don Bosco de Zapala logró salvarse, mientras que Pacífico sufrió el descenso directo.

Un año para el olvido, con una dirigencia cuestionada, que no reaccionó y nunca se dio cuenta del momento de la entidad. Varios que no estuvieron a la altura, técnicos improvisados, jugadores que no dieron la categoría, dirigentes que no están a la altura, llevaron a una de las decepciones más grandes de la intitución. Quew jugará en 2027 en la segunda categoría del fútbol neuquino.