Este domingo, Joaquín Freitas tuvo su debut oficial con la camiseta de Flamengo, donde fue protagonista de una inesperado "recibimiento". Pocos segundos después de ingresar al campo, recibió una terrible patada sobre su tobillo izquierdo que el árbitro apenas consideró como para amarilla. El delantero argentino de 19 años entró a los 30 minutos del segundo tiempo en lugar de Pedro, durante la victoria 1-0 del Mengão ante Remo por la fecha 26 del Brasileirão.

La infracción fue cometida por Marcelinho, quien llegó tarde cuando Freitas le había ganado en velocidad y encaraba en dirección al área rival. El futbolista de Remo fue amonestado por la acción, que generó fuertes reclamos de los jugadores de Flamengo, que consideraban que esa entrada era de roja directa. A pesar del dolor por la patada, Freitas pudo continuar en cancha y completar los minutos restantes sin mayores inconvenientes.

El argentino se incorporó al Fla procedente de River en una transferencia cercana a los 15 millones de dólares, incluidos los bonos por objetivos, por el 80% de su ficha. El Millonario conservó el 20% de una futura venta y Freitas, de 19 años, firmó contrato por cinco años con el conjunto brasileño. El estreno del atacante fue positivo: Bajo una intensa lluvia en Belém, Flamengo venció al Remo por 1-0, llegó a los 54 puntos y consiguió subirse a la cima del Brasileirão en esta jornada aprovechando el empate de Palmeiras ante Botafogo, al que aventaja por una unidad.