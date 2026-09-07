El rostro ensangrentado de Sofía Montenegro mostró la dureza de su primera experiencia dentro de UFC. La argentina terminó con cortes visibles en las mejillas y la frente después de recibir varios golpes durante su pelea ante la francesa Delphine Benouaich. Pese a las marcas que dejó el combate, pudo expresarse públicamente y llevar tranquilidad sobre su estado.

La presentación en París concluyó durante el segundo asalto, cuando Benouaich logró someter a Sofía Montenegro y obligó a finalizar la acción. La representante local consiguió de esa manera una victoria importante, mientras que la debutante debió aceptar un resultado adverso en la oportunidad que llevaba varios meses esperando.

Desde los segundos iniciales, Sofía Montenegro intentó presionar, intercambiar golpes y acortar la distancia para incomodar a su rival. La francesa respondió con mayor precisión y consiguió dañarla progresivamente. Las heridas comenzaron a notarse mientras continuaba la pelea, pero la argentina se mantuvo en competencia hasta que llegó la definición por sumisión.

El estreno de La Bruja originalmente estaba previsto para febrero, aunque una complicación hormonal la obligó a postergar su llegada a la organización. La reprogramación la llevó finalmente hasta Francia, donde pudo concretar el objetivo de representar al país en una de las empresas más importantes de las artes marciales mixtas.

Una vez terminado el combate, la peleadora utilizó sus redes sociales para referirse a las imágenes de su cara. Explicó que ese tipo de lesiones forman parte de una disciplina de contacto y buscó calmar a quienes se alarmaron al verla. Lejos de concentrarse únicamente en la derrota, adelantó que revisará sus errores para prepararse de cara a otra oportunidad.

Sofía Montenegro también destacó el orgullo que sintió al competir con la bandera argentina y dejó en claro que no piensa detener su carrera por este resultado. “Gracias UFC Paris, mercy Francia! No pondré excusas, seguiré trabajando duro en mis errores y volveré. Llevé mi bandera en alto y volví envuelta en ella, perdón no se rendirme!“.

La derrota dejó una imagen difícil de ignorar, pero también expuso la decisión de Sofía de seguir adelante. Su debut no tuvo el desenlace que buscaba y las heridas reflejaron la exigencia de la pelea. Sin embargo, su primer mensaje estuvo dirigido hacia lo que viene: recuperarse, corregir lo necesario y regresar al octágono para buscar la revancha deportiva.