Aston Villa cumplió en Villa Park y consiguió una victoria por 3-1 frente al Viking FK por la Champions League 2026/27. El conjunto inglés construyó una ventaja importante con los tantos de Ross Barkley, el argentino Emiliano Buendía y Alysson, mientras que el equipo noruego logró descontar, aunque no le alcanzó para cambiar el resultado.

El triunfo le permitió al equipo de Birmingham sumar una nueva victoria europea ante su público, en un encuentro en el que supo aprovechar sus oportunidades y marcar diferencias en los momentos importantes.

Barkley abrió el camino y Buendía amplió de penal

Aston Villa comenzó a construir su victoria con el tanto de Ross Barkley, quien ganó de cabeza dentro del área y puso el 1-0. El equipo inglés encontró espacios y logró trasladar su superioridad al marcador.

A los 37 minutos, Emiliano Buendía apareció para ampliar la diferencia. El argentino se hizo cargo de un penal y convirtió el segundo tanto de los Villanos, que encontraron en el mediocampista ofensivo una pieza importante para encaminar el partido.

El gol desde los doce pasos le dio mayor tranquilidad al conjunto local, que continuó buscando alternativas para lastimar al Viking FK y ampliar la ventaja.

Alysson estiró la diferencia y Aston Villa aseguró el triunfo

El Viking FK consiguió descontar y puso el 3-1 definitivo, pero no logró revertir la historia en Villa Park. El equipo inglés sostuvo la ventaja y terminó celebrando una victoria por dos goles de diferencia en la máxima competencia europea.

De esta manera, Aston Villa sumó un nuevo triunfo en la fase de liga de la Champions League 2026/27. Para el fútbol argentino, la actuación de Emiliano Buendía dejó un dato destacado: el atacante convirtió desde el punto penal y aportó uno de los goles en una noche positiva para los Villanos.