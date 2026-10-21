En el primer turno del segundo día de acción, el Como le gana 3-0 al Manchester United por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League. El conjunto italiano sigue sorprendiendo y, con dos goles y una asistencia de Nico Paz, vence a los irregulares Red Devils en el Giuseppe Sinigaglia. Del otro lado, Lisandro Martínez no está luego de salir lesionado el fin de semana. El encuentro es transmisión de ESPN y Disney+.

El doblete de Paz

Inmediatamente, Paz demostró por qué es la figura del Como y puso arriba en el marcador a los Lariani con un golazo en la lluviosa jornada del Giuseppe Sinigaglia. El '10' se desprendió por el medio, recibió de Lucas Da Cunha, inclinó el cuerpo y sacó un tiro colocado al segundo palo que fue inatajable para el arquero Senne Lammens.

Nuevamente de arranque, pero en el segundo tiempo, el Como aumentó merecidamente la ventaja en el marcador con una nueva intervención de Paz. Esta vez, el volante de la Selección Argentina recibió por el medio en zona de gestación, condujo unos metros y soltó el pase justo para que Anastasios Douvikas pueda definir de primera con un disparo colocado y poner el segundo de los Lariani.

No conforme, el nacido en Tenerife hace 22 años volvió a impactar en el marcador con una enorme jugada individual. Recibió en la derecha, se sacó de encima a su marca y se metió en el área para definir de zurda al segundo palo y en un partido consagratorio tanto para el Como, que golea a un grande de Inglaterra, como para el propio Paz.

Formaciones

Como: Jean Butez; Yan Couto, Marc-Oliver Kempf, Jacobo Ramón, Álex Valle; Luis Milla, Máximo Perrone; Lucas Da Cunha, Nico Paz, Martin Baturina; Anastasios Douvikas. DT: Cesc Fábregas.

Manchester United: Senne Lammens; Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Diogo Dalot; Andrey Santos, Mason Mount; Bryan Mbeumo, Youri Tielemans, Matheus Cunha; Bruno Fernandes. DT: Michael Carrick.

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas llega tras vencer a Fiorentina por la Serie A con gol y asistencia de Paz y nuevamente tiene al argentino como arma de gol. de sus principales cartas en la generación de juego. Enfrente estará un Manchester United que no gana hace siete partidos e intentará recuperarse en el certamen europeo. Entre las bajas del conjunto inglés figura Lisandro Martínez, quien arrastra una lesión muscular y se perdería también el próximo encuentro de Premier League.