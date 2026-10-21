En la continuidad de la acción de este miércoles, Bayern Munich le gana 2-1 al Arsenal por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League. En lo que es uno de los encuentros más interesantes de la jornada en el Allianz Arena, los Gunners abrieron el marcador por Eberechi Eze, pero luego los bávaros lo dieron vuelta con goles de Alphonso Davies y Harry Kane, de penal, para darle la victoria a los alemanes en el duelo los dos campeones de sus respectivas ligas. El duelo es televisado por Fox Sports y Disney+.

Bayern 2-1 Arsenal, los goles

En una voltereta del destino, Eze había dejado el once tras un flojo último partido, pero tuvo revancha por la lesión de un compañero. Bukayo Saka dejó la cancha antes de los diez minutos por una lesión y el volante inglés apareció en escena para, unos minutos después, recibir a espaldas de la defensa rival y castigar de zurda para el 1-0 de Arsenal. Después de que se anulara, rápidamente el VAR corrigió y el tanto valió.

Sin embargo, unos minutos después el Bayern contestó e igualó las acciones. Harry Kane descendió unos metros y se disfrazó de enganche para meter un gran pase al espacio para la corrida de Davies, que ganó en velocidad y definió de primera ante la salida de David Raya para el 1-1.

En un segundo tiempo con chances claras para los dos, antes del cuarto de hora Bayern logró adelantarse por la vía de los doce pasos. Una mano de Jurrien Timber ante un remate franco no le dejó otra al árbitro Davide Massa que dar penal. El que se hizo cargo de la ejecución fue Kane acostumbrado a marcarle al Arsenal, que no falló y puso el 2-1.

Saka, lesionado

En el amanecer del partido, Arsenal sufrió una complicada baja por lesión de uno de sus mejores futbolistas. Luego de dar un pase con la pierna izquierda, Bukayo Saka sintió una molestia en el cuádriceps y quedó en el piso. Después de ser rápidamente asistido, el extremo fue sustituido por Eze, que a la postre marcó el primer tanto del encuentro.

La previa

En un juego importante para sostener el protagonismo en el torneo continental, el Bayern busca volver a ganar luego del inesperado 3-3 en su visita al Viking noruego. Sin Joshua Kimmich, que afronta una pérdida familiar en estas horas, más la baja de Michael Olise, suspendido, y Jamal Musiala lesionado, el entrenador Vincent Kompany deberá reemplazar algunas piezas clave. La buena es que el capitán Manuel Neuer superó sus problemas musculares que lo bajaron del último fin de semana en Bundesliga y estará presente en el arco.

Kane quiere volver a marcarle al Arsenal. (Foto: Reuters)

Del otro lado, Arsenal llega después de una escueta victoria 1-0 ante Nottingham Forest en Premier League y pone nuevamente lo mejor que tiene, buscando prolongar su racha ganadora en Champions League. Luego de superar en la primera fecha 1-0 a Napoli y 3-0 al Lille en el Emirates la semana anterior, los de Mikel Arteta van por el golpe en tierras bávaras para sostener el rumbo ganador.