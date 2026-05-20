Emiliano “Dibu” Martínez volvió a vivir una noche de gloria y ya parece acostumbrado a los escenarios grandes. En Estambul, el arquero marplatense levantó la UEFA Europa League con el Aston Villa tras la contundente victoria por 3 a 0 ante Friburgo y sumó un nuevo capítulo dorado a una carrera repleta de títulos, hazañas y festejos inolvidables.

Apenas terminó el partido, las imágenes hablaron por sí solas. El Dibu explotó de emoción junto a sus compañeros, abrazó a Emiliano Buendía, autor de un golazo en la final, en medio de una fiesta villana que quedará marcada para siempre en la historia del club inglés.

El arquero de la Selección Argentina volvió a demostrar por qué es uno de los líderes futbolísticos y emocionales de este Aston Villa que atraviesa una de las mejores temporadas de las últimas décadas. Seguro en el arco, firme en los momentos importantes y con la personalidad que lo caracteriza, Martínez fue una pieza clave durante toda la campaña europea del conjunto de Birmingham.

La consagración en Turquía no es un título más para el marplatense. Significa su primera conquista internacional con Aston Villa y el undécimo trofeo de una carrera que no deja de crecer. De aquellos años peleando desde atrás en Arsenal hasta convertirse en héroe nacional con la Selección Argentina, el camino del Dibu estuvo marcado por la perseverancia y por una mentalidad ganadora que hoy lo tiene entre los mejores arqueros del mundo.

Con Arsenal levantó seis títulos: las Community Shield de 2014, 2015 y 2020, además de las FA Cup de 2015, 2017 y 2020. Luego llegó el salto definitivo con la camiseta albiceleste, donde pasó a ser eterno para los hinchas argentinos: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

Ahora, el Dibu agregó una nueva joya europea a su vitrina y volvió a festejar a lo grande, esta vez en Estambul y con Aston Villa como protagonista. A su lado apareció también Emiliano Buendía, otro argentino que brilló en la final con una definición espectacular para el 2 a 0 parcial que encaminó la conquista villana.

Bajo la conducción de Unai Emery, un especialista absoluto en competencias europeas, Aston Villa armó un equipo competitivo, intenso y con mentalidad copera. Y en ese escenario, Martínez volvió a ser determinante, como tantas otras veces en su carrera.

Mientras el próximo Mundial empieza a asomar en el horizonte, el Dibu sigue acumulando títulos, récords y noches inolvidables. El arquero que salió de Mar del Plata ya es ídolo en Birmingham, héroe eterno en la Selección y protagonista central de una historia que parece no tener techo.