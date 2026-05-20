Con el Tüpraş Stadyumu de Estambul como escenario y millones de ojos puestos en Turquía, el Aston Villa de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía enfrentará este miércoles al Friburgo de Alemania por la gran final de la UEFA Europa League 2026. El encuentro comenzará a las 16 y definirá al nuevo campeón del segundo torneo más importante del continente.

El conjunto inglés llega en uno de los mejores momentos de los últimos años. Luego de asegurar su clasificación a la próxima Champions League tras una enorme campaña en la Premier, el equipo dirigido por Unai Emery quiere coronar la temporada con un título internacional que no consigue desde hace más de 40 años. Con el Dibu como bandera y líder futbolístico, los Villanos intentarán cerrar una campaña inolvidable.

El equipo de Birmingham tuvo un recorrido sólido durante toda la competencia. En la fase regular terminó como escolta del Lyon con 21 puntos y luego eliminó con autoridad al Lille, Bologna y Nottingham Forest para meterse en la primera final de Europa League de su historia. Además, contará con la experiencia de Emery, el entrenador más ganador del certamen, que buscará levantar su quinta copa continental.

Del otro lado estará el Friburgo, la gran revelación del torneo. El conjunto alemán atraviesa el mejor momento de sus 122 años y buscará escribir la página más importante de su historia. Tras finalizar séptimo en la Bundesliga, el equipo de Julian Schuster sorprendió a todos dejando en el camino al Genk, Celta de Vigo y Sporting Braga.

Con un juego intenso, dinámico y sin complejos, los alemanes llegaron por primera vez a una final continental y ahora intentarán dar el golpe ante uno de los candidatos. Además, un posible título podría darle una plaza extra a la Bundesliga para la próxima Champions League.

La probable formación de Aston Villa:

Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins. DT: Unai Emery.

La probable formación de Friburgo:

Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. DT: Julian Schuster.

Datos del partido:

• Hora: 16.00

• TV: ESPN

• Estadio: Tüpraş Stadyumu, Estambul

• Árbitro: François Letexier

• VAR: Jerome Brisard