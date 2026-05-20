En medio de un clima caliente por el empate frente a Cruzeiro y las polémicas arbitrales que sacudieron a Boca, Leandro Paredes tomó la palabra y apuntó de lleno contra los rumores que hablan de una supuesta mala relación con Juan Román Riquelme.

El mediocampista campeón del mundo, uno de los referentes del plantel, enfrentó los micrófonos en zona mixta y dejó una declaración que rápidamente empezó a recorrer las redes sociales y el mundo Boca.

“Tengo que ir a pelearme con Riquelme, según ustedes me peleo todos los días con Román”, disparó Paredes con ironía, visiblemente molesto por las versiones que circularon en los últimos días sobre un supuesto cortocircuito con el presidente del club.

Lejos de alimentar cualquier tipo de conflicto interno, el volante dejó en claro que la relación con Riquelme sigue siendo excelente y que ambos buscan lo mismo para el club.

“Tengo una relación espectacular con Riquelme desde que era chico”, aseguró el futbolista surgido de las inferiores xeneizes, intentando bajar el ruido en un momento sensible para Boca tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Pero Paredes fue más allá y también cuestionó el clima que rodea al club cada vez que aparecen resultados negativos o momentos de tensión.

“Están esperando que a Boca le vaya mal para pegarnos”, lanzó el mediocampista, en una frase que cayó fuerte y dejó en evidencia el fastidio puertas adentro con algunas críticas y especulaciones mediáticas.

Además, el campeón del mundo aclaró que ya imaginaba este escenario desde su regreso al fútbol argentino. “Yo no le doy bola, cuando llegué al país sabía que iba a pasar esto”, agregó.

Como una señal clara para desactivar cualquier rumor, tras las declaraciones se pudo ver a Paredes y Riquelme saliendo juntos y abrazados del vestuario de La Bombonera, una imagen que rápidamente se viralizó entre los hinchas xeneizes.

En un Boca golpeado por el presente en la Copa Libertadores y envuelto en polémicas, Paredes eligió plantarse, respaldar a Román y dejar un mensaje contundente hacia afuera: puertas adentro, aseguran, el vínculo sigue más firme que nunca.